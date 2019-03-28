Компанія Mercedes-Benz оголосила про старт змагання In-Car Gaming Challenge для гейм-девелоперів. Кращі проекти з'являться у фірмовій мультимедійній системі MBUX.

Конкурс In-Car Gaming Challenge від Mercedes-Benz відкритий для студентів, розробників, дизайнерів і стартапів, а винагорода за створення міні-гри виглядає досить солідно.

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In-Car Gaming Challenge заохочує розробників створювати ігри, в яких гравці можуть взаємодіяти з реальним світом через розширену реальність, а також мати можливість грати з іншими автомобілістами.

Учасники змагання отримають по 10 тисяч євро за розробку цікавої гри, а переможців буде визначено на спеціальному заході, який відбудеться 26 червня в університеті Штутгарта.

Нещодавно компанія Mercedes-Benz представила на виставці Mobile World Congress новий седан CLA з інформаційно-розважальною системою MBUX останнього покоління, у яку була вбудована гра SuperTuxKart. Відвідувачі виставки могли спробувати свої сили у віртуальних перегонах, використовуючи для управління у грі реальні педалі та кермо автомобіля.

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