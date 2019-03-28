Компания Mercedes-Benz объявила о старте соревнования In-Car Gaming Challenge для гейм-девелоперов. Лучшие проекты появятся в фирменной мультимедийной системе MBUX.

Конкурс In-Car Gaming Challenge от Mercedes-Benz открыт для студентов, разработчиков, дизайнеров и стартапов, а вознаграждение за создание мини-игры выглядит довольно солидно.

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In-Car Gaming Challenge поощряет разработчиков создавать игры, в которых игроки могут взаимодействовать с реальным миром через расширенную реальность, а также иметь возможность играть с другими автомобилистами.

Участники соревнования получат по 10 тысяч евро за разработку интересной игры, а победители будут определены на специальном мероприятии, которое состоится 26 июня в университете Штутгарта.

Недавно компания Mercedes-Benz представила на выставке Mobile World Congress новый седан CLA с информационно-развлекательной системой MBUX последнего поколения, в которую была встроена игра SuperTuxKart. Посетители выставки могли попробовать свои силы в виртуальных гонках, используя для управления в игре реальные педали и руль автомобиля.

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