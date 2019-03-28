Сиднейский институт морских наук, бюро Reef Design Lab и специалисты Volvo Car Australia работали над этим проектом вместе.

Шведская марка Volvo строит искусственные мангровые заросли, чтобы помочь очистить воду в гавани Сиднея.

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Урбанизация привела к исчезновению настоящих мангровых растений из акватории Сиднея еще 230 лет назад. Из-за этого вода на побережье стала грязной. В "Вольво" решили бороться с засорением воды, создав имитацию мангровых зарослей. Авторы проекта возлагают надежду, что планктон и мелкие морские существа поселятся в этих искусственных "растениях", что и поможет очищать гавань.

Фото: Volvo Living Seawall / Volvo

В этом проекте Volvo сотрудничает с лабораторией дизайна Reef, студией дизайна эко-инженерии и Институтом морских наук Сиднея. Живая стена состоит из 50 бетонных плиток размером 55х55 см, усиленных переработанными пластиковыми волокнами. Плитки были напечатаны на 3D-принтере и как можно точнее повторяют структуру и формы корневой системы мангровых деревьев.

Проект Volvo Living Seawall является продолжением кампании Volvo по очистке океанов от пластика и другого загрязнения. "Исследователи пришли к выводу, что простая "чистка" мирового океана – бесполезна, если в него и дальше будет попадать по 8 миллионов тонн мусора ежегодно", – говорит Ник Коннор, председатель Volvo Australia. "Решение проблемы загрязнения требует новых решений и инноваций. Есть шведское слово "omtanke", что означает "забота" и "рассмотрение", а также "подумать снова". В Volvo мы всегда стараемся переосмыслить, переделать, превратить в лучшую сторону людей и мир, в котором мы живем".

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