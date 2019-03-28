Эксперты Института потребительских экспертиз проверили в лаборатории бензин с 12 заправок страны.
Потребление бензинов в Украине продолжает неуклонно снижаться – в прошлом году зафиксировано падение на 8%. Обусловлено это несколькими факторами, из главных - массовый переход на ГБО, а также увеличение числа «евроблях», которые чаще всего оборудованы дизельными двигателями.
Бензин многим автовладельцам «бьет по карману», и автомобилистам, логично, хотелось бы получать соответствующее цене качество. В Институте потребительских экспертиз решили провести проверку наиболее популярного 95-го бензина. В прошлых исследованиях эксперты фиксировали нарушения почти в 20% проб, нынешнее исследование показало, что пока ситуация, к сожалению, далека от улучшения.
У кого проверяли
Основное внимание эксперты уделили большим всеукраинским сетям, но также «под прицел» попали средние сети, позиционирующие себя на рынке как дискаунтеры. В недавнем исследовании дизельного топлива, проведенном Институтом, последние показали достойный результат, предлагая качественное топливо по цене ниже основных игроков. Как будут обстоять дела с бензином? В этом исследовании были отобраны образцы 12 сетей – БРСМ-нафта, КЛО, Народная, ANP, Chipo, GLUSCO, Motto, Parallel, Sun Oil, Shell, Grand Petrol и WOG.
Пробы были отправлены в сертифицированную лабораторию, где их исследовали на соответствие нормативам профильного ДСТУ 7687:2015 (бензин А-95 Евро5). Образцы были проверены по основным параметрам – октановое число, содержание серы и объемные части ароматических углеводородов и бензола. Результаты не порадовали – два образца оказались не кондиционными.
По полочкам
Первым делом был проверен самый главный для работы двигателя параметр – октановое число, которое характеризует стойкость топлива к детонации — преждевременному сгоранию бензина в камере сгорания. Детонация вредна для мотора не только повышенным расходом топлива и снижением мощности, но и преждевременным износом двигателя из-за лишних нагрузок.
Октановое число измеряли по моторному методу. Согласно ему норматив установлен на уровне не ниже 85,0 единиц. Все образцы, кроме одного, уложились в норматив, более того, практически все имели «запас» в одну единицу! «Девяносто седьмым» бензин оказался у сети БРСМ-Нафта и Parallel (87,2 и 87 единицы). Практически не отстали и коллеги из КЛО (86,8) и Chipo – (86,7 единиц). А вот в бензине от сети Народная «октана» не хватило - всего 84,3 единицы, что не соответствует нормативу.
Далее эксперты проверили ещё один важнейший показатель – содержание серы.
Если этого вредного вещества в топливе слишком много, это приводит к образованию нагара, загрязнению топливных форсунок и выходу из строя катализатора. К тому же становится «грязнее» выхлоп: в воздух, которым мы дышим, попадают очень опасные окислы. ДСТУ для А-95 Евро5 требует не более 10 мг/кг.
И здесь ситуация оказалась «радужной», за одним исключением. У сети Народная зафиксирован своеобразный «рекорд» последнего времени – бензин оказался Евро 3, с содержанием серы 75 мг/кг! Для сравнения: у лидеров количество серы было минимальным - БРСМ-Нафта и Parallel (по 5 мг/кг), КЛО (5,2 мг/кг), Chipo и Sun Oil (6 и 6,9 мг/кг соответственно). Кстати, результат сети КЛО вдвойне приятен тем, что такие результаты показывает топливо украинского производства – Shebel производится на отечественном Шебелинском НПЗ.
Еще один немаловажный параметр – содержание бензола. Это вещество способно смывать масляную пленку, что приводит к повышенному износу цилиндров двигателя. ДСТУ нормирует объемную часть содержания бензола на уровне не более 1%. В этом параметре нарушителей оказалось два – в образце сети ANP бензола было на 20% больше установленного норматива (1,2 процента), а у Народной – и вовсе 3,8 процента! Такого эксперты не видели уже давно… Меньше всего вредного вещества оказалось у проб, отобранных на АЗС Shell (0,51%) и БРСМ-Нафта– 0,40 процента.
Заправляться – осторожно!
Что касается содержания ароматических углеводородов, ДСТУ регламентирует их содержание в бензине 5-ого экологического класса не более 35% по объему. Превышение грозит увеличенным процессом образования нагара. В этом параметре все испытуемые уложились в норматив, нарушений не обнаружено.
Подытоживая данное исследование, можно констатировать, что у автомобилистов по-прежнему присутствует риск «напоить коня» чем-то не тем. Все-таки велик соблазн у некоторых трейдеров заработать на не кондиции, и с этим нужно считаться. Вместе с тем, следует отметить, то добросовестные сети-дискаунтеры все же «наступают на пятки» большим сетям и подходят к вопросу качества ответственно.
Результаты исследования бензина А-95 на АЗС Украины в марте 2019 г:
|
АЗС
|
Октановое число
(мотор. метод)
|
Содержание серы, мг/кг
|
Объёмная часть ароматических углеводородов, %
|
Объемная часть бензола, %,
|
Норматив
|
не менее 85 ед.
|
не более 10
|
не более 35
|
не более 1.0
|
БРСМ-Нафта
|
87,2
|
5
|
19
|
0,40
|
КЛО (Shebel)
|
86,8
|
5,2
|
18
|
0,52
|
Народна
|
84,3
|
75
|
19,1
|
3,8
|
Параллель
|
87
|
5
|
18,2
|
0,49
|
ANP
|
85
|
8
|
11,1
|
1,2
|
Chipo
|
86,7
|
6
|
18,3
|
0,56
|
Glusco
|
86,3
|
8
|
25,8
|
0,76
|
Grand Petrol
|
86,1
|
7,4
|
29,5
|
0,61
|
Motto
|
86,3
|
8,4
|
28,8
|
0,87
|
Shell
|
86,3
|
8,5
|
30,5
|
0,51
|
SunOil
|
85,9
|
6,9
|
23,6
|
0,59
|
WOG
|
86,2
|
9,4
|
28,7
|
0,68
Вадим Кривенко