Эксперты Института потребительских экспертиз проверили в лаборатории бензин с 12 заправок страны.

Потребление бензинов в Украине продолжает неуклонно снижаться – в прошлом году зафиксировано падение на 8%. Обусловлено это несколькими факторами, из главных - массовый переход на ГБО, а также увеличение числа «евроблях», которые чаще всего оборудованы дизельными двигателями.

Бензин многим автовладельцам «бьет по карману», и автомобилистам, логично, хотелось бы получать соответствующее цене качество. В Институте потребительских экспертиз решили провести проверку наиболее популярного 95-го бензина. В прошлых исследованиях эксперты фиксировали нарушения почти в 20% проб, нынешнее исследование показало, что пока ситуация, к сожалению, далека от улучшения.

У кого проверяли

Основное внимание эксперты уделили большим всеукраинским сетям, но также «под прицел» попали средние сети, позиционирующие себя на рынке как дискаунтеры. В недавнем исследовании дизельного топлива, проведенном Институтом, последние показали достойный результат, предлагая качественное топливо по цене ниже основных игроков. Как будут обстоять дела с бензином? В этом исследовании были отобраны образцы 12 сетей – БРСМ-нафта, КЛО, Народная, ANP, Chipo, GLUSCO, Motto, Parallel, Sun Oil, Shell, Grand Petrol и WOG.

Пробы были отправлены в сертифицированную лабораторию, где их исследовали на соответствие нормативам профильного ДСТУ 7687:2015 (бензин А-95 Евро5). Образцы были проверены по основным параметрам – октановое число, содержание серы и объемные части ароматических углеводородов и бензола. Результаты не порадовали – два образца оказались не кондиционными.

По полочкам

Первым делом был проверен самый главный для работы двигателя параметр – октановое число, которое характеризует стойкость топлива к детонации — преждевременному сгоранию бензина в камере сгорания. Детонация вредна для мотора не только повышенным расходом топлива и снижением мощности, но и преждевременным износом двигателя из-за лишних нагрузок.

Октановое число измеряли по моторному методу. Согласно ему норматив установлен на уровне не ниже 85,0 единиц. Все образцы, кроме одного, уложились в норматив, более того, практически все имели «запас» в одну единицу! «Девяносто седьмым» бензин оказался у сети БРСМ-Нафта и Parallel (87,2 и 87 единицы). Практически не отстали и коллеги из КЛО (86,8) и Chipo – (86,7 единиц). А вот в бензине от сети Народная «октана» не хватило - всего 84,3 единицы, что не соответствует нормативу.

Далее эксперты проверили ещё один важнейший показатель – содержание серы.

Если этого вредного вещества в топливе слишком много, это приводит к образованию нагара, загрязнению топливных форсунок и выходу из строя катализатора. К тому же становится «грязнее» выхлоп: в воздух, которым мы дышим, попадают очень опасные окислы. ДСТУ для А-95 Евро5 требует не более 10 мг/кг.

И здесь ситуация оказалась «радужной», за одним исключением. У сети Народная зафиксирован своеобразный «рекорд» последнего времени – бензин оказался Евро 3, с содержанием серы 75 мг/кг! Для сравнения: у лидеров количество серы было минимальным - БРСМ-Нафта и Parallel (по 5 мг/кг), КЛО (5,2 мг/кг), Chipo и Sun Oil (6 и 6,9 мг/кг соответственно). Кстати, результат сети КЛО вдвойне приятен тем, что такие результаты показывает топливо украинского производства – Shebel производится на отечественном Шебелинском НПЗ.

Еще один немаловажный параметр – содержание бензола. Это вещество способно смывать масляную пленку, что приводит к повышенному износу цилиндров двигателя. ДСТУ нормирует объемную часть содержания бензола на уровне не более 1%. В этом параметре нарушителей оказалось два – в образце сети ANP бензола было на 20% больше установленного норматива (1,2 процента), а у Народной – и вовсе 3,8 процента! Такого эксперты не видели уже давно… Меньше всего вредного вещества оказалось у проб, отобранных на АЗС Shell (0,51%) и БРСМ-Нафта– 0,40 процента.

Заправляться – осторожно!

Что касается содержания ароматических углеводородов, ДСТУ регламентирует их содержание в бензине 5-ого экологического класса не более 35% по объему. Превышение грозит увеличенным процессом образования нагара. В этом параметре все испытуемые уложились в норматив, нарушений не обнаружено.

Подытоживая данное исследование, можно констатировать, что у автомобилистов по-прежнему присутствует риск «напоить коня» чем-то не тем. Все-таки велик соблазн у некоторых трейдеров заработать на не кондиции, и с этим нужно считаться. Вместе с тем, следует отметить, то добросовестные сети-дискаунтеры все же «наступают на пятки» большим сетям и подходят к вопросу качества ответственно.

Результаты исследования бензина А-95 на АЗС Украины в марте 2019 г:

АЗС Октановое число (мотор. метод) Содержание серы, мг/кг Объёмная часть ароматических углеводородов, % Объемная часть бензола, %, Норматив не менее 85 ед. не более 10 не более 35 не более 1.0 БРСМ-Нафта 87,2 5 19 0,40 КЛО (Shebel) 86,8 5,2 18 0,52 Народна 84,3 75 19,1 3,8 Параллель 87 5 18,2 0,49 ANP 85 8 11,1 1,2 Chipo 86,7 6 18,3 0,56 Glusco 86,3 8 25,8 0,76 Grand Petrol 86,1 7,4 29,5 0,61 Motto 86,3 8,4 28,8 0,87 Shell 86,3 8,5 30,5 0,51 SunOil 85,9 6,9 23,6 0,59 WOG 86,2 9,4 28,7 0,68



Вадим Кривенко