Експерти Інституту споживчих експертиз перевірили в лабораторії бензин з 12 заправок країни.

Споживання бензинів в Україні продовжує неухильно знижуватися – в минулому році зафіксовано падіння на 8%. Обумовлено це кількома чинниками, з головних – масовий перехід на ГБО, а також збільшення числа "євроблях", які найчастіше обладнані дизельними двигунами.

Бензин багатьом автовласникам "б'є по кишені", і автомобілістам, логічно, хотілося б отримувати відповідну ціні якість. В Інституті споживчих експертиз вирішили провести перевірку найбільш популярного 95-го бензину. У минулих дослідженнях експерти фіксували порушення майже в 20% проб, нинішнє дослідження показало, що поки ситуація, на жаль, далека від поліпшення.

У кого перевіряли

Головну увагу експерти приділили великим всеукраїнським мережам, але також "під приціл" потрапили середні АЗС, що позиціонують себе на ринку як дискаунтери. У недавньому дослідженні дизельного палива, проведеному Інститутом, останні показали гідний результат, пропонуючи якісне паливо за нижчою ціною основних гравців. Як складуться справи з бензином? У цьому дослідженні були відібрані зразки 12 мереж – БРСМ-нафта, КЛО, Народна, ANP, Chipo, GLUSCO, Motto, Parallel, Sun Oil, Shell, Grand Petrol і WOG.

Проби були відправлені в сертифіковану лабораторію, де їх досліджували на відповідність нормативам профільного ДСТУ 7687:2015 (бензин А-95 Евро5). Зразки були перевірені за основними параметрами – октанове число, вміст сірки і об'ємні частини ароматичних вуглеводнів і бензолу. Результати не порадували – два зразка виявилися не кондиційними.

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По поличках

Насамперед був перевірений найголовніший для роботи двигуна параметр – октанове число, яке характеризує стійкість палива до детонації (передчасного згорання бензину в камері згоряння). Детонація шкідлива для мотора не тільки підвищеною витратою палива і зниженням потужності, але і передчасним зносом двигуна через зайві навантаженя.

Октанове число вимірювали по моторному методу. Згідно з ним, норматив встановлений на рівні не нижче 85,0 одиниць. Всі зразки, крім одного, вклалися в норматив, більш того, практично всі мали "запас" в одну одиницю! "Дев'яносто сьомим" бензин виявився у мережі БРСМ-Нафта і Parallel (87,2 і 87 одиниці). Практично не відстали і колеги з КЛО (86,8) і Chipo – (86,7 одиниць). А ось в бензині від мережі Народна "октану" не вистачило – всього 84,3 одиниці, що не відповідає нормативу.

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Далі експерти перевірили ще один найважливіший показник – вміст сірки.

Якщо цієї шкідливої речовини в паливі занадто багато, це призводить до утворення нагару, забруднення паливних форсунок і виходу з ладу каталізатора. До того ж стає "бруднішим" вихлоп: в повітря, яким ми дихаємо, потрапляють дуже небезпечні оксиди. ДСТУ для А-95-Евро5 вимагає не більше 10 мг/кг.

І тут ситуація виявилася "райдужною", за одним винятком. У мережі Народна зафіксований своєрідний "рекорд" останнього часу – бензин виявився Євро 3, з вмістом сірки 75 мг/кг! Для порівняння: у лідерів кількість сірки була мінімальною – БРСМ-Нафта і Parallel (по 5 мг/кг), КЛО (5,2 мг/кг), Chipo і Sun Oil (6 і 6,9 мг/кг відповідно). До речі, результат мережі КЛО подвійно приємний тим, що такі результати показує паливо українського виробництва – Shebel проводиться на вітчизняному Шебелинському НПЗ.

Ще один важливий параметр – вміст бензолу. Ця речовина здатна змивати масляну плівку, що призводить до підвищеного зносу циліндрів двигуна. ДСТУ нормує об'ємну частину вмісту бензолу на рівні не більше 1%. У цьому параметрі порушників виявилося два – в зразку мережі ANP бензолу було на 20% більше встановленого нормативу (1,2 відсотка), а у Народної – і зовсім 3,8 відсотка! Такого експерти не бачили вже давно... Найменше шкідливої ​​речовини виявилося у проб, відібраних на АЗС Shell (0,51%) і БРСМ-Нафта – 0,40 відсотка.

Заправлятися – обережно!

Що стосується вмісту ароматичних вуглеводнів, ДСТУ регламентує їх в бензині 5-ого екологічного класу не більше 35% за обсягом. Перевищення загрожує збільшеним процесом утворення нагару. У цьому параметрі всі випробовувані вклалися в норматив, порушень не виявлено.

Підсумовуючи дане дослідження, можна констатувати, що у автомобілістів, як і раніше, є ризик "напоїти коня" чимось не тим. Все-таки велика спокуса у деяких трейдерів заробити на некондиції, і з цим треба рахуватися. Разом з тим, слід зазначити, що сумлінні мережі-дискаунтери все ж "наступають на п'яти" великим мережам і підходять до питання якості відповідально.

Результати дослідження бензину А-95 на АЗС України в березні 2019 р:

АЗС Октанове число (мотор. метод) Вміст сірки, мг/кг Об'ємна частина ароматичних вуглеводнів,

% Об'ємна частка бензолу,

%, Норматив не менше 85 ед. не більше 10 не більше 35 не більше 1.0 БРСМ-Нафта 87,2 5 19 0,40 КЛО (Shebel) 86,8 5,2 18 0,52 Народна 84,3 75 19,1 3,8 Паралель 87 5 18,2 0,49 ANP 85 8 11,1 1,2 Chipo 86,7 6 18,3 0,56 Glusco 86,3 8 25,8 0,76 Grand Petrol 86,1 7,4 29,5 0,61 Motto 86,3 8,4 28,8 0,87 Shell 86,3 8,5 30,5 0,51 SunOil 85,9 6,9 23,6 0,59 WOG 86,2 9,4 28,7 0,68



Вадим Кривенко.

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