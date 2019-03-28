Експерти Інституту споживчих експертиз перевірили в лабораторії бензин з 12 заправок країни.
Споживання бензинів в Україні продовжує неухильно знижуватися – в минулому році зафіксовано падіння на 8%. Обумовлено це кількома чинниками, з головних – масовий перехід на ГБО, а також збільшення числа "євроблях", які найчастіше обладнані дизельними двигунами.
Бензин багатьом автовласникам "б'є по кишені", і автомобілістам, логічно, хотілося б отримувати відповідну ціні якість. В Інституті споживчих експертиз вирішили провести перевірку найбільш популярного 95-го бензину. У минулих дослідженнях експерти фіксували порушення майже в 20% проб, нинішнє дослідження показало, що поки ситуація, на жаль, далека від поліпшення.
У кого перевіряли
Головну увагу експерти приділили великим всеукраїнським мережам, але також "під приціл" потрапили середні АЗС, що позиціонують себе на ринку як дискаунтери. У недавньому дослідженні дизельного палива, проведеному Інститутом, останні показали гідний результат, пропонуючи якісне паливо за нижчою ціною основних гравців. Як складуться справи з бензином? У цьому дослідженні були відібрані зразки 12 мереж – БРСМ-нафта, КЛО, Народна, ANP, Chipo, GLUSCO, Motto, Parallel, Sun Oil, Shell, Grand Petrol і WOG.
Проби були відправлені в сертифіковану лабораторію, де їх досліджували на відповідність нормативам профільного ДСТУ 7687:2015 (бензин А-95 Евро5). Зразки були перевірені за основними параметрами – октанове число, вміст сірки і об'ємні частини ароматичних вуглеводнів і бензолу. Результати не порадували – два зразка виявилися не кондиційними.
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По поличках
Насамперед був перевірений найголовніший для роботи двигуна параметр – октанове число, яке характеризує стійкість палива до детонації (передчасного згорання бензину в камері згоряння). Детонація шкідлива для мотора не тільки підвищеною витратою палива і зниженням потужності, але і передчасним зносом двигуна через зайві навантаженя.
Октанове число вимірювали по моторному методу. Згідно з ним, норматив встановлений на рівні не нижче 85,0 одиниць. Всі зразки, крім одного, вклалися в норматив, більш того, практично всі мали "запас" в одну одиницю! "Дев'яносто сьомим" бензин виявився у мережі БРСМ-Нафта і Parallel (87,2 і 87 одиниці). Практично не відстали і колеги з КЛО (86,8) і Chipo – (86,7 одиниць). А ось в бензині від мережі Народна "октану" не вистачило – всього 84,3 одиниці, що не відповідає нормативу.
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Далі експерти перевірили ще один найважливіший показник – вміст сірки.
Якщо цієї шкідливої речовини в паливі занадто багато, це призводить до утворення нагару, забруднення паливних форсунок і виходу з ладу каталізатора. До того ж стає "бруднішим" вихлоп: в повітря, яким ми дихаємо, потрапляють дуже небезпечні оксиди. ДСТУ для А-95-Евро5 вимагає не більше 10 мг/кг.
І тут ситуація виявилася "райдужною", за одним винятком. У мережі Народна зафіксований своєрідний "рекорд" останнього часу – бензин виявився Євро 3, з вмістом сірки 75 мг/кг! Для порівняння: у лідерів кількість сірки була мінімальною – БРСМ-Нафта і Parallel (по 5 мг/кг), КЛО (5,2 мг/кг), Chipo і Sun Oil (6 і 6,9 мг/кг відповідно). До речі, результат мережі КЛО подвійно приємний тим, що такі результати показує паливо українського виробництва – Shebel проводиться на вітчизняному Шебелинському НПЗ.
Ще один важливий параметр – вміст бензолу. Ця речовина здатна змивати масляну плівку, що призводить до підвищеного зносу циліндрів двигуна. ДСТУ нормує об'ємну частину вмісту бензолу на рівні не більше 1%. У цьому параметрі порушників виявилося два – в зразку мережі ANP бензолу було на 20% більше встановленого нормативу (1,2 відсотка), а у Народної – і зовсім 3,8 відсотка! Такого експерти не бачили вже давно... Найменше шкідливої речовини виявилося у проб, відібраних на АЗС Shell (0,51%) і БРСМ-Нафта – 0,40 відсотка.
Заправлятися – обережно!
Що стосується вмісту ароматичних вуглеводнів, ДСТУ регламентує їх в бензині 5-ого екологічного класу не більше 35% за обсягом. Перевищення загрожує збільшеним процесом утворення нагару. У цьому параметрі всі випробовувані вклалися в норматив, порушень не виявлено.
Підсумовуючи дане дослідження, можна констатувати, що у автомобілістів, як і раніше, є ризик "напоїти коня" чимось не тим. Все-таки велика спокуса у деяких трейдерів заробити на некондиції, і з цим треба рахуватися. Разом з тим, слід зазначити, що сумлінні мережі-дискаунтери все ж "наступають на п'яти" великим мережам і підходять до питання якості відповідально.
Результати дослідження бензину А-95 на АЗС України в березні 2019 р:
|
АЗС
|
Октанове число
(мотор. метод)
|
Вміст сірки, мг/кг
|
Об'ємна частина ароматичних вуглеводнів,
|
Об'ємна частка бензолу,
|
Норматив
|
не менше 85 ед.
|
не більше 10
|
не більше 35
|
не більше 1.0
|
БРСМ-Нафта
|
87,2
|
5
|
19
|
0,40
|
КЛО (Shebel)
|
86,8
|
5,2
|
18
|
0,52
|
Народна
|
84,3
|
75
|
19,1
|
3,8
|
Паралель
|
87
|
5
|
18,2
|
0,49
|
ANP
|
85
|
8
|
11,1
|
1,2
|
Chipo
|
86,7
|
6
|
18,3
|
0,56
|
Glusco
|
86,3
|
8
|
25,8
|
0,76
|
Grand Petrol
|
86,1
|
7,4
|
29,5
|
0,61
|
Motto
|
86,3
|
8,4
|
28,8
|
0,87
|
Shell
|
86,3
|
8,5
|
30,5
|
0,51
|
SunOil
|
85,9
|
6,9
|
23,6
|
0,59
|
WOG
|
86,2
|
9,4
|
28,7
|
0,68
Вадим Кривенко.
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