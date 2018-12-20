Експерти перевірили якість, безпеку і асортимент швидкого харчування на різних АЗС України.

Фаст-фуд на заправках вже давно став невід'ємною частиною сервісу, але підходи і бачення даного питання в мережах АЗС почали значно відрізнятися. Деякі рітейлери так і зупинилися на "програмі-мінімум" у вигляді хот-догів і кави, інші ж розвинули харчування до рівня хорошого кафе, з присутністю сніданків, перших страв, десертів та іншої випічки.

Більш того, розвиток фаст-фуду на заправних комплексах не стоїть на місці і там завжди є місце інноваціям. Наприклад, на АЗС "ОККО" з'явилася дуже зручна штука – теплові вітрини. З їх допомогою можна отримати гарячу їжу одразу, у форматі самообслуговування. Цей сервіс надає клієнту можливість снідати, обідати, вечеряти, брати теплу їжу з собою в офіс, комбінувати, робити набори страв. А головне – час обслуговування скорочується до кількох хвилин.

Проте, збільшений асортимент вимагає і значних зусиль з контролю якості продуктів, правильної логістики та зберігання. Чи справляються з ними мережеві АЗС, адже все-таки головним їх завданням є продаж палива? Відповіді на ці питання вирішили дізнатися в Інституті споживчих експертиз, провівши дослідження систем швидкого харчування на заправках.

У нинішньому тестуванні взяли участь 11 популярних заправних мереж (ОККО, WOG, КЛО, БРСМ-нафта, Glusko, Shell, Amic, UPG, Chipo, Sun oil, Авіас). Експерти придбали найбільш "ходові" хот-доги і бургери, а також каву двох видів (еспресо і американо), після чого зразки були передані в сертифіковану лабораторію та на дегустацію професіоналам й звичайним споживачам. Також фахівці проаналізували асортимент пропонованого харчування, виставивши відповідні бали.

У лабораторії – без мікробів

Першим ділом була проведена фізико-хімічна експертиза м'ясних продуктів – сосисок для хот-догів і котлет для бургерів. Результати показали, що напівфабрикати відповідають вищому сорту і встановленим нормативам. Всі випробовувані АЗС застосовують напівфабрикати високої якості, що свідчить про серйозний вибір постачальників м'ясної продукції в мережах.

Фізико-хімічні показники

АЗК Масова частка вологи, % Масовая частка крохмалу, % Норматив Не більше 75, ДСТУ 9793-74 Не допускається, ДСТУ 10574-91 ОККО 61,2 Не знайдено WOG 60,7 Не знайдено БРСМ-НАФТА 58,5 Не знайдено КЛО 58,6 Не знайдено SHELL 62,3 Не знайдено AMIC 61,2 Не знайдено CHIPO 59,6 Не знайдено SUN OIL 58,1 Не знайдено АВІАС 64,5 Не знайдено UPG 67,6 Не знайдено GLUSCO 60,5 Не знайдено

А ось мікробіологічні показники насамперед виступають індикатором того, наскільки правильно перевозяться і зберігаються продукти. Найменше порушення – і в м'ясних виробах може підвищитися кількість непотрібних мікроорганізмів, або навіть з'явитися кишкова паличка, що одразу ж позначиться на самопочутті споживача. Минулого року хіміки виявили кілька порушень у цій категорії, але цього разу продукти виявилися "чистими" – тест пройшли всі учасники.

Мікробіологічні показники

АЗС Кількість мезофільних аеробних та факультативно анаеробних мікроорганізмів, КУО в 1 г Бактерії групи кишкових паличок (коліформи), в 1 г Нормативи Не більше 1,0·103 , ДСТУ 10444.15-94 Не допускається, ДСТУ 30518-97 ОККО < 10 Не знайдено WOG < 10 Не знайдено БРСМ-НАФТА < 10 Не знайдено КЛО < 102 Не знайдено SHELL < 102 Не знайдено AMIC < 102 Не знайдено CHIPO < 102 Не знайдено SUN OIL < 102 Не знайдено АВІАС < 103 Не знайдено UPG < 103 Не знайдено GLUSCO < 102 Не знайдено

Найбільш бездоганними в частині мікрофлори виявилися хот-доги і бургери, придбані на АЗС ОККО, WOG, КЛО і Shell. В них рівень мікрофлори, згідно з дослідженнями, практично дорівнює нулю, що говорить про високий рівень дотримання гігієни і зберігання продуктів.

Дегустація смаку

Як відомо, їжа повинна бути не тільки корисною, але й смачною. І не секрет, що навіть з якісних продуктів можна приготувати неїстівну субстанцію. Тому дегустація – це дуже важливий показник якісності того чи іншого продута харчування. Оскільки хот-доги, бургери і сендвічі – продукт збірний, важливий не тільки набір інгредієнтів, але і органічне і смачне поєднання булки, м'ясного напівфабрикату і приправ.

Як завжди, пробували їжу з заправок як професійні дегустатори, так і "народні" пробанди, звичайні автомобілісти. Оцінювали за 10-ти бальною шкалою в обох випадках. І тут з'ясувалися неприємні нюанси. Досить низькі оцінки отримали страви з мереж Glusсo, Amic і Авіас за сухість і ступінь прожарювання сосисок, смак і свіжість булок, а також кількість приправ (майонезу і кетчупу).

Хот-доги. Дегустаційна оцінка*

АЗК Експерти, бали Пробанди, бал ОККО 10 10 WOG 10 9 КЛО 9 9 БРСМ-НАФТА 8 8,5 SHELL 9 8 AMIC 8 7 CHIPO 8 8 SUN OIL 8 8 АВІАС 7 7 UPG 8 8 GLUSCO 8 7

*Максимальна оцінка – 10 балів.

Рейтинг ж очолили хот-доги, придбані в мережі ОККО, які отримали максимально високі 10 балів за однаково відмінний смак і сосиски, і булки хот-дога. Таку оцінку поставили і професіонали, і звичайні споживачі. Друге місце у WOG, також експерти та пробанди відзначили хот-доги, придбані в мережі КЛО і БРСМ-нафта.

Радості кавоманів

Абсолютно у всіх учасників тесту АЗС в наявності дорогі сучасні каво-машини, що в цілому забезпечило високий рівень пропонованих напоїв. Адже смак кави визначається не тільки якістю самих зерен, багато в чому це залежить і від кавоварок. Експерти і народні пробанди ставили оцінки як звичайному еспресо, так і американо.

Кава (дегустаційна оцінка), середній бал за два напої*

АЗК Експерти, бали Пробанди, бали ОККО 10 10 WOG 10 9 КЛО 10 8 БРСМ-НАФТА 8,5 8 SHELL 8 8 AMIC 8 7 CHIPO 8 9 SUN OIL 8 8 АВІАС 7 6 UPG 8 8 GLUSCO 7 8

*Максимальна оцінка – 10 балів.

Претензій не виявилося до жодного напою, вся кава була ароматною і смачною. Найбільше дегустаторам сподобалася 100%-відсоткова арабіка у ОККО (20 балів за сукупністю оцінок) і напої у WOG , також смачну каву пропонують на КЛО.

Кава (дегустаційна оцінка), середній бал за два напої*

АЗК Експерти, бали Пробанди, бали ОККО 10 10 WOG 10 9 КЛО 10 8 БРСМ-НАФТА 8,5 8 SHELL 8 8 AMIC 8 7 CHIPO 8 9 SUN OIL 8 8 АВІАС 7 6 UPG 8 8 GLUSCO 7 8

*Максимальна оцінка – 10 балів.

Битва асортиментів

У гонитві за клієнтом все більшого значення набуває різноманітність пропонованого фаст-фуду, саме на це робиться ставка великих мереж всеукраїнського масштабу. На таких заправках, як ОККО, WOG, КЛО, БРСМ-нафта просто розбігаються очі – окрім традиційних хот-догів і бургерів, тут присутні і випічка, і різноманітні сендвічі з бутербродами, готові перші і другі страви, свіжі фрукти і навіть свіжоспечений хліб (ОККО).

А ось у Glusko, Amic, UPG і Авіас асортимент "кульгає", відчувається певна несистемність підходу. Наприклад, у Авіас є цілий холодильник під десерти, але при цьому вибору сосисок для хот-догів практично немає – часто "катаються" пара "самотніх" напівфабрикатів одного виду. До речі, експерти виявили, що повні грилі і вся лінійка сосисок присутні тільки у КЛО, ОККО і WOG.

Асортимент

АЗК Балів ОККО 10 WOG 10 КЛО 10 БРСМ-НАФТА 9 SHELL 9 AMIC 8 CHIPO 7 SUN OIL 7 АВІАС 6 UPG 8 GLUSCO 7

*Максимальна оцінка – 10 балів.

Підсумовуючи, важливо відзначити, що компанії – лідери ринку мало того, що задають тренди, впроваджуючи інновації, але і протягом багатьох років підтримують планку якості на дуже високому рівні, поки недосяжному для більшості колег "по цеху". А як відомо, стабільність – ознака майстерності.

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