Експерти перевірили якість, безпеку і асортимент швидкого харчування на різних АЗС України.
Фаст-фуд на заправках вже давно став невід'ємною частиною сервісу, але підходи і бачення даного питання в мережах АЗС почали значно відрізнятися. Деякі рітейлери так і зупинилися на "програмі-мінімум" у вигляді хот-догів і кави, інші ж розвинули харчування до рівня хорошого кафе, з присутністю сніданків, перших страв, десертів та іншої випічки.
Більш того, розвиток фаст-фуду на заправних комплексах не стоїть на місці і там завжди є місце інноваціям. Наприклад, на АЗС "ОККО" з'явилася дуже зручна штука – теплові вітрини. З їх допомогою можна отримати гарячу їжу одразу, у форматі самообслуговування. Цей сервіс надає клієнту можливість снідати, обідати, вечеряти, брати теплу їжу з собою в офіс, комбінувати, робити набори страв. А головне – час обслуговування скорочується до кількох хвилин.
Проте, збільшений асортимент вимагає і значних зусиль з контролю якості продуктів, правильної логістики та зберігання. Чи справляються з ними мережеві АЗС, адже все-таки головним їх завданням є продаж палива? Відповіді на ці питання вирішили дізнатися в Інституті споживчих експертиз, провівши дослідження систем швидкого харчування на заправках.
У нинішньому тестуванні взяли участь 11 популярних заправних мереж (ОККО, WOG, КЛО, БРСМ-нафта, Glusko, Shell, Amic, UPG, Chipo, Sun oil, Авіас). Експерти придбали найбільш "ходові" хот-доги і бургери, а також каву двох видів (еспресо і американо), після чого зразки були передані в сертифіковану лабораторію та на дегустацію професіоналам й звичайним споживачам. Також фахівці проаналізували асортимент пропонованого харчування, виставивши відповідні бали.
У лабораторії – без мікробів
Першим ділом була проведена фізико-хімічна експертиза м'ясних продуктів – сосисок для хот-догів і котлет для бургерів. Результати показали, що напівфабрикати відповідають вищому сорту і встановленим нормативам. Всі випробовувані АЗС застосовують напівфабрикати високої якості, що свідчить про серйозний вибір постачальників м'ясної продукції в мережах.
Фізико-хімічні показники
|
АЗК
|
Масова частка вологи, %
|
Масовая частка крохмалу, %
|
Норматив
|
Не більше 75, ДСТУ 9793-74
|
Не допускається, ДСТУ 10574-91
|
ОККО
|
61,2
|
Не знайдено
|
WOG
|
60,7
|
Не знайдено
|
БРСМ-НАФТА
|
58,5
|
Не знайдено
|
КЛО
|
58,6
|
Не знайдено
|
SHELL
|
62,3
|
Не знайдено
|
AMIC
|
61,2
|
Не знайдено
|
CHIPO
|
59,6
|
Не знайдено
|
SUN OIL
|
58,1
|
Не знайдено
|
АВІАС
|
64,5
|
Не знайдено
|
UPG
|
67,6
|
Не знайдено
|
GLUSCO
|
60,5
|
Не знайдено
А ось мікробіологічні показники насамперед виступають індикатором того, наскільки правильно перевозяться і зберігаються продукти. Найменше порушення – і в м'ясних виробах може підвищитися кількість непотрібних мікроорганізмів, або навіть з'явитися кишкова паличка, що одразу ж позначиться на самопочутті споживача. Минулого року хіміки виявили кілька порушень у цій категорії, але цього разу продукти виявилися "чистими" – тест пройшли всі учасники.
Мікробіологічні показники
|
АЗС
|
Кількість мезофільних аеробних та факультативно анаеробних мікроорганізмів, КУО в 1 г
|
Бактерії групи кишкових паличок (коліформи), в 1 г
|
Нормативи
|
Не більше 1,0·103 , ДСТУ 10444.15-94
|
Не допускається, ДСТУ 30518-97
|
ОККО
|
< 10
|
Не знайдено
|
WOG
|
< 10
|
Не знайдено
|
БРСМ-НАФТА
|
< 10
|
Не знайдено
|
КЛО
|
< 102
|
Не знайдено
|
SHELL
|
< 102
|
Не знайдено
|
AMIC
|
< 102
|
Не знайдено
|
CHIPO
|
< 102
|
Не знайдено
|
SUN OIL
|
< 102
|
Не знайдено
|
АВІАС
|
< 103
|
Не знайдено
|
UPG
|
< 103
|
Не знайдено
|
GLUSCO
|
< 102
|
Не знайдено
Найбільш бездоганними в частині мікрофлори виявилися хот-доги і бургери, придбані на АЗС ОККО, WOG, КЛО і Shell. В них рівень мікрофлори, згідно з дослідженнями, практично дорівнює нулю, що говорить про високий рівень дотримання гігієни і зберігання продуктів.
Дегустація смаку
Як відомо, їжа повинна бути не тільки корисною, але й смачною. І не секрет, що навіть з якісних продуктів можна приготувати неїстівну субстанцію. Тому дегустація – це дуже важливий показник якісності того чи іншого продута харчування. Оскільки хот-доги, бургери і сендвічі – продукт збірний, важливий не тільки набір інгредієнтів, але і органічне і смачне поєднання булки, м'ясного напівфабрикату і приправ.
Як завжди, пробували їжу з заправок як професійні дегустатори, так і "народні" пробанди, звичайні автомобілісти. Оцінювали за 10-ти бальною шкалою в обох випадках. І тут з'ясувалися неприємні нюанси. Досить низькі оцінки отримали страви з мереж Glusсo, Amic і Авіас за сухість і ступінь прожарювання сосисок, смак і свіжість булок, а також кількість приправ (майонезу і кетчупу).
Хот-доги. Дегустаційна оцінка*
|
АЗК
|
Експерти, бали
|
Пробанди, бал
|
ОККО
|
10
|
10
|
WOG
|
10
|
9
|
КЛО
|
9
|
9
|
БРСМ-НАФТА
|
8
|
8,5
|
SHELL
|
9
|
8
|
AMIC
|
8
|
7
|
CHIPO
|
8
|
8
|
SUN OIL
|
8
|
8
|
АВІАС
|
7
|
7
|
UPG
|
8
|
8
|
GLUSCO
|
8
|
7
*Максимальна оцінка – 10 балів.
Рейтинг ж очолили хот-доги, придбані в мережі ОККО, які отримали максимально високі 10 балів за однаково відмінний смак і сосиски, і булки хот-дога. Таку оцінку поставили і професіонали, і звичайні споживачі. Друге місце у WOG, також експерти та пробанди відзначили хот-доги, придбані в мережі КЛО і БРСМ-нафта.
Радості кавоманів
Абсолютно у всіх учасників тесту АЗС в наявності дорогі сучасні каво-машини, що в цілому забезпечило високий рівень пропонованих напоїв. Адже смак кави визначається не тільки якістю самих зерен, багато в чому це залежить і від кавоварок. Експерти і народні пробанди ставили оцінки як звичайному еспресо, так і американо.
Кава (дегустаційна оцінка), середній бал за два напої*
|
АЗК
|
Експерти, бали
|
Пробанди, бали
|
ОККО
|
10
|
10
|
WOG
|
10
|
9
|
КЛО
|
10
|
8
|
БРСМ-НАФТА
|
8,5
|
8
|
SHELL
|
8
|
8
|
AMIC
|
8
|
7
|
CHIPO
|
8
|
9
|
SUN OIL
|
8
|
8
|
АВІАС
|
7
|
6
|
UPG
|
8
|
8
|
GLUSCO
|
7
|
8
*Максимальна оцінка – 10 балів.
Претензій не виявилося до жодного напою, вся кава була ароматною і смачною. Найбільше дегустаторам сподобалася 100%-відсоткова арабіка у ОККО (20 балів за сукупністю оцінок) і напої у WOG , також смачну каву пропонують на КЛО.
Кава (дегустаційна оцінка), середній бал за два напої*
|
АЗК
|
Експерти, бали
|
Пробанди, бали
|
ОККО
|
10
|
10
|
WOG
|
10
|
9
|
КЛО
|
10
|
8
|
БРСМ-НАФТА
|
8,5
|
8
|
SHELL
|
8
|
8
|
AMIC
|
8
|
7
|
CHIPO
|
8
|
9
|
SUN OIL
|
8
|
8
|
АВІАС
|
7
|
6
|
UPG
|
8
|
8
|
GLUSCO
|
7
|
8
*Максимальна оцінка – 10 балів.
Битва асортиментів
У гонитві за клієнтом все більшого значення набуває різноманітність пропонованого фаст-фуду, саме на це робиться ставка великих мереж всеукраїнського масштабу. На таких заправках, як ОККО, WOG, КЛО, БРСМ-нафта просто розбігаються очі – окрім традиційних хот-догів і бургерів, тут присутні і випічка, і різноманітні сендвічі з бутербродами, готові перші і другі страви, свіжі фрукти і навіть свіжоспечений хліб (ОККО).
А ось у Glusko, Amic, UPG і Авіас асортимент "кульгає", відчувається певна несистемність підходу. Наприклад, у Авіас є цілий холодильник під десерти, але при цьому вибору сосисок для хот-догів практично немає – часто "катаються" пара "самотніх" напівфабрикатів одного виду. До речі, експерти виявили, що повні грилі і вся лінійка сосисок присутні тільки у КЛО, ОККО і WOG.
Асортимент
|
АЗК
|
Балів
|
ОККО
|
10
|
WOG
|
10
|
КЛО
|
10
|
БРСМ-НАФТА
|
9
|
SHELL
|
9
|
AMIC
|
8
|
CHIPO
|
7
|
SUN OIL
|
7
|
АВІАС
|
6
|
UPG
|
8
|
GLUSCO
|
7
*Максимальна оцінка – 10 балів.
Підсумовуючи, важливо відзначити, що компанії – лідери ринку мало того, що задають тренди, впроваджуючи інновації, але і протягом багатьох років підтримують планку якості на дуже високому рівні, поки недосяжному для більшості колег "по цеху". А як відомо, стабільність – ознака майстерності.
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