Но лишь один из них получил лейбл Top Safety Pick+

Не слишком удивляет новость о том, что два новых кроссовера Volvo получили высшую оценку по результатам краш-тестов и других испытаний Американского института дорожной безопасности IIHS. А тот факт, что меньший из них справился с заданием лучше, уже интересна.

Смотрите также: Новый Mercedes "Гелик" получил 5 звезд EuroNCAP

Получить оценку Top Safety Pick – значит победить в соревновании за звание самого безопасного автомобиля. Однако модели, которые получают оценку Top Safety Pick+, имеют действительно исключительный уровень безопасности. Именно такую оценку заслужил новый Volvo XC40, тогда как его старший брат 2019 Volvo XC60 имеет немного более низкий рейтинг Top Safety Pick без "+".

Что помешало XC60 получить такую же высокую оценку, как и компакт? Светотехника большего кроссовера получила оценку "Acceptable" – удовлетворительно. Остальные же показатели у обеих моделей шведской марки были на высоте.

Также интересно: На презентации Tesla Model Y засветился еще и Tesla Pickup (фото)