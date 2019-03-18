Але лише один з них здобув лейбл Top Safety Pick+

Не надто дивує новина про те, що два нових кросовери Volvo отримали найвищу оцінку за результатами краш-тестів та інших випробувань Американського інституту дорожньої безпеки IIHS. А той факт, що менший з них впорався з завданням краще вже цікава.

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Отрирмати оцінку Top Safety Pick – означає перемогти у змаганні за звання найбезпечнішого автомобіля. Однак моделі, що здобувають оцінку Top Safety Pick+, мають справді винятковий рівень безпеки. Саме таку оцінку заслужив новий Volvo XC40, тоді як його старший брат 2019 Volvo XC60 має трохи нижчий рейтинг Top Safety Pick без "+".



Що завадило XC60 отримати таку ж високу оцінку, як і компакту? Світлотехніка більшого кросовера отримала оцінку “Acceptable” – задовільно. Решта ж показників у обох моделей шведської марки були на висоті.

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