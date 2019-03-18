"Засвітився" у прямому і переносному значенні.

Черговий “інсайд” від Ілона Маска показав задню частину наступної моделі марки з фарою стрічкою на кормі пікапа Tesla.

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Маск говорить про електрокар, що це буде “кіберпанк пікап” з запасом ходу у 650-800 км. І хоча до персони керівника Tesla постійно прикута увага, свій особливий твіт він поширив у піковий момент уваги, власний прайм-тайм – одночасно з презентацією п’ятої моделі марки: Tesla Model Y.

“Буквально щойно ми тут зробили таємничу світлину кіберпанкового пікапа Tesla”, – написав Ілон Маск у своєму “Твіттері”, додавши до публікації саундтрек до фільму 1982 року режисера Рідлі Скотта Blade Runner.

About a minute in, we flashed a teaser pic of Tesla cyberpunk truck pic.twitter.com/hLsGsdyuGA — Elon Musk (@elonmusk) 16 марта 2019 г.

З попередніх одкровень Ілона Маска відомо, що прем’єра пікапа Tesla, на який особливо чекають у США та Канаді, очікується у 2019 році.

Фото: електричний пікап Tesla, продемонстрований під час презентації вантажівки Semi / Аutoblog

Електричний пікап Tesla обіцяють зробити потужним, швидким, далекохідним, двомісним/чотиримісним/шестимісним(!), містким для багажу, з широкими можливостями для трансформації та здатністю буксирувати локомотив. Яким же він буде насправді – покаже час.

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