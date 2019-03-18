"Засветился" в прямом и переносном смысле.

Очередной "инсайд" от Илона Маска показал заднюю часть следующей модели марки с фарой-лентой на корме пикапа Tesla.

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Маск говорит об электрокаре, что это будет "киберпанк пикап" с запасом хода в 650-800 км. И хотя к персоне руководителя Tesla постоянно приковано внимание, свой особый твит он распространил в пиковый момент внимания, собственный прайм-тайм – одновременно с презентацией пятой модели марки: Tesla Model Y.

"Буквально только что мы здесь сделали таинственную фотографию киберпанкового пикапа Tesla", – написал Илон Маск в своем "Твиттере", добавив к публикации саундтрек к фильму 1982 года режиссера Ридли Скотта Blade Runner.

About a minute in, we flashed a teaser pic of Tesla cyberpunk truck pic.twitter.com/hLsGsdyuGA — Elon Musk (@elonmusk) 16 марта 2019 г.

Из предыдущих откровений Илона Маска известно, что премьера пикапа Tesla, на который особенно ждут в США и Канаде, ожидается в 2019 году.

Фото: электрический пикап Tesla, продемонстрированный во время презентации грузовика Semi / Аutoblog

Электрический пикап Tesla обещают сделать мощным, быстрым, далекоходным, двухместным/четырехместным/шестиместным (!), вместительным для багажа, с широкими возможностями для трансформации и способностью буксировать локомотив. Каким же он будет на самом деле – покажет время.

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