Сіднейський інститут морських наук, бюро Reef Design Lab та спеціалісти Volvo Car Australia працювали над цим проектом разом.

Шведська марка Volvo будує штучні мангрові зарості, щоб допомогти очистити воду у гавані Сіднея.

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Урбанізація призвела до зникнення справжніх мангрових рослин з акваторії Сіднею ще 230 років тому. Через це вода на узбережжі стала брудною. У “Вольво” вирішили боротись з засміченням води, створивши імітацію мангрових заростей. Автори проекту покладають сподівання, що планктон та дрібні морські істоти оселяться у цих штучних “рослинах”, що й допоможе очищувати гавань.

Фото: Volvo Living Seawall / Volvo

У цьому проекті Volvo співпрацює з лабораторією дизайну Reef, студією дизайну еко-інженерії та Інститутом морських наук Сіднея. Жива стіна складається з 50 бетонних плиток, розміром 55х55 см, посилених переробленими пластиковими волокнами. Плитки були надруковані 3D-принтері і якмога точніше повторюють структуру і форми кореневої системи мангрових дерев.

Проект Volvo Living Seawall є продовженням кампанії Volvo по очищенню океанів від пластику та іншого забруднення. “Дослідники дійшли висновку, що проста “чистка” світового океану – марна справа, якщо у нього й далі потраплятиме по 8 мільйонів тонн сміття щороку”, – говорить Нік Коннор, голова Volvo Australia. “Вирішення проблеми забруднення вимагає нових рішень та інновацій. Є шведське слово “omtanke”, що означає “турбота” та “розгляд”, а також “подумати знову”. У Volvo ми завжди намагаємося переосмислити, переробити, перетворити на краще людей і світ, в якому ми живемо”.

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