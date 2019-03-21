Правильне положення за кермом впливає на зручність керування, можливість для виконання маневрів та втому водія.

Британський виробник Jaguar оприлюднив відео, котре буде корисним навіть досвідченим автомобілістам. Ролик розповідає, як правильно розташовуватися за кермом автомобіля.

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Правила посадки водія складені лікарем Стівом Айлі – старшим медичним офіцером Jaguar. Відео містить кілька простих порад водіям, які допоможуть зручно, а головне – правильно вмоститись за кермом.



Найперша порада – звільнити кишені штанів. Вони можуть заважати рухатись вільно. Далі пан Айлі радить привести положення спинки крісла у таке положення, аби хребет водія зайняв вертикальне положення. Сидіти потрібно так, аби тіло повністю торкалось поверхні крісла. Лікті й коліна водія мають бути трохи зігнутими. При повороті керма плечі керманича повинні прилягати до спинки автомобільного крісла.

Дотримання цих рекомендацій допоможе водіям відчувати себе за кермом більш впевнено, забути про дискомфорт і втоми під час поїздок, кажуть у Jaguar.

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