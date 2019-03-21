Правильное положение за рулем влияет на удобство управления, возможность для выполнения маневров и усталость водителя.

Британский производитель Jaguar обнародовал видео, которое будет полезным даже опытным автомобилистам. Ролик рассказывает, как правильно располагаться за рулем автомобиля.

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Правила посадки водителя составлены врачом Стивом Айли – старшим медицинским офицером Jaguar. Видео содержит несколько простых советов водителям, которые помогут удобно, а главное – правильно устроиться за рулем.

Самый первый совет – освободить карманы брюк. Они могут мешать двигаться свободно. Далее господин Айли советует привести положения спинки кресла в такое положение, чтобы позвоночник водителя занял вертикальное положение. Сидеть нужно так, чтобы тело полностью касалось поверхности кресла. Локти и колени водителя должны быть немного согнутыми. При повороте руля плечи водителя должны прилегать к спинке автомобильного кресла.

Соблюдение этих рекомендаций поможет водителям чувствовать себя за рулем более уверенно, забыть о дискомфорте и усталости во время поездок, говорят в Jaguar.

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