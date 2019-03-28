Проблеми у Smart дійсно серйозні. Справа дійшла до закриття бренду, з огляду на його збитковості. Але Daimler вирішив дати свою марку ще один шанс, об'єднавши компанію з Lotus і Geely. Причому, в майбутньому це будуть виключно електричні автомобілі.

Daimler і Geely оголосили про створення спільного підприємства з рівними частками. Угода передбачає будівництво нового заводу в Китаї, на якому буде налагоджено виробництво "техніки з нульовим рівнем викидів".

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Нові автомобілі будуть розроблені спільно Mercedes і Geely, а перші готові екземпляри з'являться уже в 2022 році. Цікаво, що техніка марки Smart в найближчому майбутньому виросте до Б-класу. Це означає, що в найближче десятиліття мікролітражки компанії поступово збільшаться у розмірах.

При цьому сучасні моделі залишаться у виробництві. Smart EQ ForTwo і раніше будуть випускати у Франції, а чотиримісний Smart EQ ForFour, який використовує спільну платформу з Renault Twingo, буде сходити з конвеєра в Словенії разом з побратимами зі значком Renault.

Як доповнення: Daimler оголосив про інвестиції в розмірі 500 мільйонів євро в новий китайський завод. І тут мова йде не тільки про виробництво Smart, а й нового компактного електромобіля для свого нового суббренда Mercedes EQ.