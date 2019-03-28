Турбо-седан склав компанію гарячому Hyundai Veloster N Performancе на автосалоні Seoul Motor Show 2019.

На автосалоні в Сеулі, що цими днями проходить в Сеулі, корейський автовиробник представив нову версію Hyundai Sonata зі 180-сильним мотором, старт продажів якої запланований на цей рік.

Також цікаво: Kia представила у Сеулі майже конвеєрний кросовер SP Signature і концепт Mohave Masterpiece

Нова Sonata 2020 отримала виконання з бензиновим турбованим двигуном з сімейства Smart Stream 1.6 T-GDi. Працюючи у парі з 8-ступінчатою автоматичною коробкою передач, він продукує 180 к.с. потужності. Детальних специфікацій моделі компанія поки не оголосила, однак говорить про високу паливну ефективність цього агрегата.

Фото: Hyundai Sonata 1.6 Turbo 2020 та Sonata Hybrid 2020 / Motor1, Hyundai

Спортивний характер моделі підкреслили за рахунок стайлінгу: Hyundai Sonata 1.6 Turbo отримала нову решітку радіатора, бампер зі збільшеною площею повітрозабірників, спойлер на багажнику, новий задній бампер і вихлопну систему з двома патрубками.

Фото: Hyundai Veloster N Performance / Korean Car Blog

Також на стенді Hyundai у Сеулі можна зустріти Veloster з повним комплектом фірмових аксесуарів N Performance Package. Спортивний підрозділ знайшов застосування для 45 деталей N Performancе на гарячому хетчбеку, 11 з них – карбонові. Прес-реліз Hyundai повідомляє, що на глобальному ринку нова лінійка фірмових компонентів N Performancе для різних моделей марки з’явиться до кінця нинішнього року.

Також цікаво: Китайська Geely врятувала Smart від зникнення