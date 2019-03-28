Перший є провісником компактного кросовера, що з'явиться на глобальному ринку наприкінці цього року - початку наступного. Другий може стати новим поколінням Mohave.

На домашньому автошоу у Сеулі компанія Kia показала дві новинки: концепт Mohave Masterpiece та вже готовий до конвеєрного випуску компактний кросовер SP Signature.

Також цікаво: Ford випустить гібридні Focus і Fiesta з літровим двигуном

Обидві новинки мають статус концептів, та якщо прообраз майбутнього Mohave ще потребує фінальної доводки, то SP Signature вже готовий до виробництва і вже наприкінці нинішнього року може з’явитись у продажу в США та ключових для виробника ринках, а згодом і в інших регіонах по усьому світу.

Фото: концепт Mohave Masterpiece / Motor

Mohave Masterpiece є прототипом серійного Kia Mohave нового покоління. Дизайн автомобіля виконаний в стилі Kia Telluride. Інтер'єр новинки поки не демонструється, однак виробник позиціонує його, як “технологічний”. Коли великий кросовер марки з’явиться на ринку чи хоча б у вигляді передсерійного концепта – не повідомляється.

Фото: передсерійний Kia SP Signature / Autoblog

Що стосується прототипу SP Signature, то він продовжує лінію розвитку, задану в минулому році прототипом під назвою SP Concept. Передсерійний концепт виявився майже повністю ідентичним шоу-кару. Очікується, що прем'єра компактного кросовера Kia SP відбудеться до кінця поточного року, а вже у наступному розпочнеться масований наступ на глобальний ринок.

Технічні подробиці обох моделей компанія не розкриває.

Крім того, у Сеулі відбувся азіатський дебют електричного концепту Imagine by Kia, вперше показаного широкій публіці на Женевському автосалоні. Шоукар демонструє стиль майбутніх електромобілів бренду.

Також цікаво: Mercedes кинув виклик розробникам комп'ютерних ігор