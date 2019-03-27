Це будуть мілд-гібриди з 48-вольтовою електросистемою, мотор-генератором і батареєю.

Наступного року компанія Ford виведе на європейський ринок нові модифікації Ford Focus і Ford Fiesta з гібридними силовими установками на основі бензинового мотора 1.0 EcoBoost.

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Компанія Ford на початку цього року повідомила, що всі представлені на європейському ринку моделі будуть електрифікованими. Після прем'єри гібридного універсала Mondeo, “Блакитний овал” анонсував прем’єру в Європу гібридних Fiesta і Focus.

Обидві моделі з’являться у європейських дилерів наступного року. Fiesta EcoBoost Hybrid і Focus EcoBoost Hybrid отримають 3-циліндрові турбомотори 1.0 EcoBoost з інтегрованими стартер-генераторами (BISG), які замінять традиційний генератор змінного струму. Система BISG збирає енергію, що вивільняється при гальмуванні і накопичує її у 48-вольтовому літій-іонному акумуляторі з повітряним охолодженням.

Фото: Ford Fiesta та Focus / Ford, AutoExpress

Накопичену енергію система вивільняє під час прискорення, покращуючи динаміку розгону. Крім того, цей акумулятор живитиме бортову електроніку автомобіля.

Ford заявляє, що завдяки гібридним силовим установкам середня витрата пального у Fiesta знизиться до 4,7 літрів на 100 кілометрів, а у Focus – до 4,9 літрів на 100 кілометрів.

Крім того, до кінця поточного року у Європі з’являться в продажу гібридні Transit і Transit Custom, котрі очікують на дебют 2 квітня під час спеціального заходу Go Further у Амстердамі.

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