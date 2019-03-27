Він отримав назву Venue.

На автосалоні в Нью-Йорку компанія Hyundai презентує новий компактний кросовер Venue, котрий вийде на ринок у 2020 році.

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Автошоу у Нью-Йорку відкриється для відвідувачів 19 квітня і триватиме 10 днів. На цьому автосалоні Hyundai представить новий кросовер Venue, котрий займе сходинку нижче за Kona і стане найменшим SUV в модельному ряду компанії.



Сьогодні Hyundai оприлюднила тізерне відео Venue, заявивши, що автомобіль створювався виходячи з потреб користувачів, які ведуть активний спосіб життя. Навіть назва машини – слово “venue”, означає “місце, в якому люди хочуть, щоб їх бачили”.

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