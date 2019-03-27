Компактний седан Mercedes-Benz A-Class півроку чекав на флагманвську версію і ось вона тут.

Mercedes-Benz A-Class від AMG має позначення A35, за яким стоїть 2-літровий турбомотор і повний привід.

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Новий A-Class був представлений восени 2018 року на автосалоні в Парижі у вигляді 302-сильного хетчбека Mercedes-AMG A35. Його назвали “базовою спортивною” модифікацією моделі. Нині ж перед нами та сама машина в кузові седан.

З технічної точки зору новинка є ідентичною хетчбеку A35, а від звичайного седана відрізняється індивідуальним обвісом і особливими колесами.

Всередині AMG A35 з'явились спортивні сидіння, кермо з усіченим ободом і повністю цифрова панель приладів, для якої доступний особливий варіант оформлення. В оснащення входить і останнє покоління мультимедійної системи MBUX, а також спеціальні варіанти оздоблення салону, доступні тільки для виконання AMG A35.

Фото: 2020 Mercedes-AMG A35 Sedan / Daimler

Під капотом елегантного спорткара криється 2-літровий бензиновий турбомотор потужністю у 302 к.с., котрий під’єднаний до 7-ступінчатої роботизованої коробки передач з двома зчепленнями, що передає крутний момент на усі колеса за фірмовою технологією 4Matic. За замовчуванням, вся потужність йде на передню вісь, але при необхідності можна передати до 50% тяги назад.

Вартість нового седана Mercedes-AMG A35 не оголошена. Відомо, що модель має з'явитися у продажу до кінця 2019 року.

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