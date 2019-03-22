Більш спортивний та ефективний: Hyundai Tucson став першим кросовером марки у виконанні N Line.

Hyundai у спортивному виконанні пропонуватиметься з двома гібридними силовими установками і одним звичайним мотором.

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Tucson N Line отримав не лише косметичний пакет стайлінгу, а й переналаштовану підвіску і рульове управління. Наприклад, пружини жорсткіші на 8% спереду і на 5% ззаду. А налаштування софту зробили рульове управління гострішим.

Фото: Hyundai Tucson N Line / Hyundai

Компактний кросовер у спортивному виконанні пропонуватиметься з трьома силовими установками, дві з яких – гібридні. Залежно від модифікації, Tucson N Line має потужність від 135 до 182 к.с. Точнісінько такі ж мотори і в звичайного Tucson. На вибір доступні передньопривідні і повнопривідні версії, механічна або автоматична коробки передач.

Фото: Tucson N Line 2020 / Hyundai

Повноцінний Tucson N, котрий корейський виробник обіцяв у 2021 році, за чутками матиме потужність у 340 к.с., а поки що Hyundai пропонує перехідний варіант з гострішим кермом та жорсткою підвіскою.

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Чорні 19-дюймові диски разом з рештою чорного декору кузова, входять у стандартне оснащення Hyundai Tucson N Line. Так само, як і світлодіодні ходові вогні. Шанувальники Hyundai також помітять, новий малюнок чорної радіаторної решітки. Гарячий кросовер буде доступний у дев’яти кольорах кузову.

Фото: салон Hyundai Tucson N Line / Hyundai

Всередині Hyundai Tucson N Line має пару спортивних сидінь з поліпшеною бічною підтримкою, кілька N Line шильдиків та прошивку червоною ниткою.

Фото: арт-кар Tucson N Line від художника Андреаса Прайса / Hyundai

Новий Tucson N Line спроектований, випробуваний і побудований в Європі і буде доступний в усіх європейських країнах. Вартість новинки буде оголошена пізніше. Hyundai Tucson N Line очікується і в Україні, ймовірний час появи у дилерів – останній квартал поточного чи початок наступного року.

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