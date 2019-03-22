Более спортивный и эффективный: Hyundai Tucson стал первым кроссовером марки в исполнении N Line.

Hyundai в спортивном исполнении будет предлагаться с двумя гибридными силовыми установками и одним обычным мотором.

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Tucson N Line получил не только косметический пакет стайлинга, но и перенастроенную подвеску и рулевое управление. Например, пружины жестче на 8% спереди и 5% сзади. А настройки софта сделали рулевое управление острее.

Фото: Hyundai Tucson N Line / Hyundai

Компактный кроссовер в спортивном исполнении будет предлагаться с тремя силовыми установками, две из которых – гибридные. В зависимости от модификации, Tucson N Line имеет мощность от 135 до 182 л.с. Точно такие же моторы и в обычного Tucson. На выбор доступны переднеприводные и полноприводные версии, механическая или автоматическая коробки передач.

Фото: Tucson N Line 2020 / Hyundai

Полноценный Tucson N, который корейский производитель обещал в 2021 году, по слухам будет обладать мощностью в 340 л. с., а пока Hyundai предлагает переходный вариант с более острым рулем и жесткой подвеской.

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Черные 19-дюймовые диски вместе с остальным черного декора кузова, входят в стандартное оснащение Hyundai Tucson N Line. Так же, как и светодиодные ходовые огни. Поклонники Hyundai также заметят новый рисунок черной радиаторной решетки. Горячий кроссовер будет доступен в девяти цветах кузова.

Фото: салон Hyundai Tucson N Line / Hyundai

Внутри у Hyundai Tucson N Line пара спортивных сидений с улучшенной боковой поддержкой, несколько N Line шильдиков и прошивка красной нитью.

Фото: арт-кар Tucson N Line от художника Андреаса Прайса / Hyundai

Новый Tucson N Line спроектирован, испытан и построен в Европе и будет доступен во всех европейских странах. Стоимость новинки будет объявлена позже. Hyundai Tucson N Line ожидается и в Украине, вероятное время появления у дилеров – последний квартал текущего или начало следующего года.

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