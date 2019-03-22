Интересную акцию провел автосалон Volkswagen в американском штате Нью-Джерси. Как сообщает SpeedMe, дилерский центр решил распродать автомобили всего за 1 доллар. И нет, речь не идет об автомобилях, подпавших под Дизельгейт.

Уникальная акция распространялась только на три машины – Volkswagen Jetta 2012 года, Mitsubishi Lancer 2009 и Mitsubishi Mirage 2018 (очевидно речь идет об автомобилях, сданых по trade-in). Чтобы купить автомобиль за 1 доллар, необходимо было приехать в автосалон и первым сесть за руль выбранной машины.

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Конечно, такая акция собрала толпу желающих с самого утра – еще до открытия шоурума. И первые три счастливчика с очереди действительно приобрели автомобиль за 1 доллар.