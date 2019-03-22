Цікаву акцію провів автосалон Volkswagen в американському штаті Нью-Джерсі. Як повідомляє SpeedMe, дилерський центр вирішив розпродати автомобілі всього за 1 долар. І ні, мова не йде про автомобілі, які підпали під Дизельгейт.

Унікальна акція поширювалася тільки на три машини – Volkswagen Jetta 2012 року, Mitsubishi Lancer 2009 і Mitsubishi Mirage 2018 (очевидно йдеться про автомобілі, які здали по trade-in). Щоб купити автомобіль за 1 долар, необхідно було приїхати в автосалон і першим сісти за кермо обраної машини.

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Звичайно, така акція зібрала натовп бажаючих з самого ранку – ще до відкриття шоурума. І перші три щасливчики з черги дійсно придбали автомобіль за 1 долар.