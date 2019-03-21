Шумові смуги - недорогий та дієвий спосіб підвищення безпеки руху. У Європі завдяки таким рішенням кількість ДТП знижується мінімум у 2 рази, а подекуди - в 4-6 разів.

Під час наїзду на таку шумову розмітку, водій автомобіля відчуває суттєву вібраційну та шумову дію. Це сприяє підвищенню уваги на дорозі під час руху. Наприклад, якщо людина починає засинати за кермом, такі шумові смуги можуть врятувати життя. Тому така розмітка наноситься вздовж дорожніх узбіч або перед наближенням до ділянки з підвищеною небезпекою.

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Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України оновлює державні будівельні норми щодо проектування доріг. Зокрема, пропонується, на дорогах вищої категорії (І-ІІ) передбачати влаштування фрезерованих шумових смуг. Відповідна норма міститься у проекті змін до ДБН В.2.3-4-2015 “Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво”.

“Шумова дорожня розмітка – це дійсно недорогий та дієвий спосіб підвищення безпеки руху та зменшення кількості авто, які потрапляють у дорожньо-транспортні аварії. Наприклад, якщо людина довго знаходиться за кермом і починає засинати, такі шумові смуги можуть врятувати життя. Тому під час оновлення ДБН щодо доріг загального користування ми прописали доцільність влаштування таких смуг на найбільших трасах – дорогах І-ІІ категорії. Тому що безпека людей – це найголовніше”, – зазначив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе.

Вперше шумові смуги з’явилися в США всередині 50-х років минулого століття і за принципом своєї дії нагадують «лежачих поліцейських». Вони являють собою штучні нерівності, які в залежності від призначення облаштовуються вздовж або впоперек дороги. Під час наїзду на неї водій автомобіля починає відчувати суттєву вібраційну та шумову дію, що у свою чергу сприяє підвищенню уваги на дорозі під час руху вздовж дорожніх узбіч або перед наближенням до ділянки з підвищеною небезпекою.

Лев Парцхаладзе зазначив, що такі шумові розмітки, окрім США, також широко застосовуються у Німеччині, Канаді, Фінляндії, Данії, Швеції, Норвегії та у багатьох з цих країн є обов’язковими під час проектування нових доріг. “Застосування шумових смуг дозволяє досягти значного зниження рівня аварійності на дорогах, щонайменше удвічі. Ми також маємо впроваджувати такі дієві європейські рішення та практики підвищення безпеки руху на трасах”, – додав Лев Парцхаладзе.