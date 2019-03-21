Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів, коли українським водіям почнуть приходити "листи щастя" з пропозицією оплатити штраф за порушення Правил дорожнього руху.

До кінця року на українських дорогах почне працювати система автоматичної відеофіксації порушень ПДР, повідомив Арсен Аваков.

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“Майже все зроблене. Майже все готове. Нам не вистачає маленьких деталей, однієї постанови Кабміну і однієї поправки в Парламенті. Думаю, ще в цьому році ми підключимо камери по всій країні. Спочатку запрацює 30 камер, потім 50, потім 150. Думаю, межа буде 1000 камер. Але штрафи з цих камер будуть страшні. І не впевнений, що суспільство готове до такого нововведення”, -заявив Міністр внутрішніх справ.