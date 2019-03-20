Міністерство внутрішніх справ України планує реформу своїх сервісних центрів, що надають автомобілістам Адмінпослуги, зокрема послуги з взяття на облік транспортних засобів.

У рамках відповідного законопроекту передбачається низка новацій для українських водіїв. Зокрема, реформа торкнеться і вартість послуг.

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Серед нововведень плануються:

• Нові водійські посвідчення з електронним чіпом.

• Оновлена процедура отримання прав і нові позначки в них.

• Нові категорії транспортних засобів.

• Передбачена акредитація для автошкіл.

• Нові правила для автомобілістів-новачків.

• Зміни по частині здачі іспитів.

• Обмеження при реєстрації купівлі-продажу транспортних засобів.

• Подорожчання адмінпослуг.

Нагадаємо, що на сьогоднішній день в Сервісних центрах МВС діють ціни, затверджені постановою Кабміну з 2012 року. За розрахунками чиновників, з того часу собівартість послуг зросла на 112%. Щоб привести ціни на послуги до економічно обґрунтованого рівня, пропонується збільшити адміністративний збір і прив'язати її до прожиткового мінімуму (п. м.). Наприклад, вартість реєстрації авто зараз обходиться від 484,91 грн. (для вітчизняних автомобілів) до 519, 43 грн. (за іноземні марки).

Якщо документ приймуть в його нинішньому вигляді, то поставити машину на облік буде коштувати:

• 1 111,80 грн. за держреєстрацію протягом одного робочого дня для автомобілів і малотоннажного пасажирського транспорту, з видачею номерного знака (0,6 п. м. – станом на 1 січня 2019-го становить 1 853 грн.).

• 963,56 грн. (0,52 п. м.) для двох-і триколісних мопедів з об'ємом двигуна до 50 см3 (в тому числі, електричних потужністю до 4 кВт).

• 1019,15 грн. (0,55 п. м.) для мотоциклів і квадроциклів.

• За перереєстрацію авто і мототехніки (зі зміною власника, без видачі нових номерів) візьмуть 926,5 грн. (0,5 п. м.).

Індивідуальні номери обійдуться ще дорожче:

• Комбінація з чотирьох однакових – 27 795 грн. (15 п. м.).

* Три однакові цифри поспіль-9 269 грн. (5 п. м.). Стільки ж обійдуться дві пари однакових цифр і послідовна комбінація (0123 або 1234).

* Два нуля на початку номеру-7 412 грн. (4 п. м.).

* Три однакові цифри в номері, розташовані не підряд, коштуватимуть 3 706 грн. (2 п. м.). Комбінація цифр, в якій збігаються перша і третя, а також друга і четверта цифри – аналогічно по вартості.

Втім, зареєструвати авто і купити номер зможуть не всі. Проект встановлює пряму заборону на будь-які реєстраційні дії для авто, чиї власники заборгували, наприклад, аліменти.

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Документ розроблений у рамках Стратегії реформування державного управління України на 2016-2020 рр. Після затвердження Кабміном і прийняття Верховною Радою, закон запрацює через півроку.