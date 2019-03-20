Министерство внутренних дел Украины планирует реформу своих сервисных центров, предоставляющих автомобилистам админуслуги, в частности услуги по постановке на учет транспортных средств.

В рамках соответствующего законопроекта предусматривается ряд новаций для украинских водителей. В частности, реформа затронет и стоимость услуг.

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Среди нововведений планируются:

• Новые водительские удостоверения с электронным чипом.

• Обновленная процедура получения прав и новые отметки в них.

• Новые категории транспортных средств.

• Предусмотрена аккредитация для автошкол.

• Новые правила для автомобилистов-новичков.

• Изменения по части сдачи экзаменов.

• Ограничения при регистрации купли-продажи транспортных средств.

• Подорожание админуслуг.

Напомним, что на сегодняшний день в Сервисных центрах МВД действуют цены, утвержденные постановлением Кабмина с 2012 года. По расчетам чиновников, с того времени себестоимость услуг выросла на 112%. Чтобы привести цены на услуги к экономически обоснованному уровню, предлагается увеличить административный сбор и привязать его к прожиточному минимуму (п.м.). К примеру, стоимость регистрации авто сейчас обходится от 484,91 грн. (для отечественных автомобилей) до 519, 43 грн. (за иностранные марки).

Если документ примут в его нынешнем виде, то поставить машину на учет будет стоить:

• 1 111,80 грн. за госрегистрацию в течении одного рабочего дня для автомобилей и малотоннажного пассажирского транспорта, с выдачей номерного знака (0,6 п.м. – по состоянию на 1 января 2019-го составляет 1 853 грн.).

• 963,56 грн. (0,52 п.м.) для двух- и трехколесных мопедов с объемом двигателя до 50 см3 (в том числе, электрических мощностью до 4 кВт).

• 1019,15 грн. (0,55 п.м.) для мотоциклов и квадроциклов.

• За перерегистрацию авто и мототехники (со сменой собственника, без выдачи новых номеров) возьмут 926,5 грн. (0,5 п.м.).

Индивидуальные номера обойдутся еще дороже:

• Комбинация из четырех одинаковых – 27 795 грн. (15 п.м.).

• Три одинаковые цифры подряд – 9 269 грн. (5 п.м.). Столько же обойдутся две пары одинаковых цифр и последовательная комбинация (0123 или 1234).

• Два ноля в начале номера – 7 412 грн. (4 п.м.).

• Три одинаковые цифры в номере, расположенные не подряд, будут стоить 3 706 грн. (2 п.м.). Комбинация цифр, в которой совпадают первая и третья, а также вторая и четвертая цифры – аналогично по стоимости.

Впрочем, зарегистрировать авто и купить номер смогут не все. Проект устанавливает прямой запрет на любые регистрационные действия для авто, чьи владельцы задолжали, например, алименты.

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Документ разработан в рамках Стратегии реформирования государственного управления Украины на 2016-2020 гг. После утверждения его Кабмином и принятия Верховной Радой, закон заработает спустя полгода.