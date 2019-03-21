Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал когда украинским водителям начнут приходить "письма счастья" с предложением оплатить штраф за нарушение Правил дорожного движения.

До конца года на украинских дорогах заработает система автоматической видеофиксации нарушений ПДД, сообщил Арсен Аваков.

Читайте также: В Украине существенно подорожает перерегистрация авто

“Почти все сделано. Почти все готово. Нам не хватает маленьких деталей, одного постановления Кабмина и одной поправки в парламенте. Думаю, еще в этом году мы подключим камеры по всей стране. Сначала заработает 30 камер, потом 50, потом 150. Думаю, предел будет 1000 камер. Но штрафы с этих камер будут страшны. И не уверен, что общество готово к такому нововведению”, – заявил министр внутренних дел.