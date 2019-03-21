Шумовые полосы – недорогой и действенный способ повышения безопасности движения. В Европе благодаря таким решениям количество ДТП снижается минимум в 2 раза, а иногда – в 4-6 раз.

Во время наезда на такую шумовую разметку, водитель автомобиля испытывает существенную вибрационную и шумовое воздействие. Это способствует повышению внимания на дороге во время движения. Например, если человек начинает засыпать за рулем, такие шумовые полосы могут спасти жизнь. Поэтому такая разметка наносится вдоль дорожных обочин или перед приближением к участку с повышенной опасностью.

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Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины обновляет государственные строительные нормы по проектированию дорог. В частности, предлагается, на дорогах высшей категории (I-II) предусматривать устройство фрезерованных шумовых полос. Соответствующая норма содержится в проекте изменений в ДБН В. 2.3-4-2015 "Автомобильные дороги. Часть I. Проектирование. Часть II. Строительство”.

“Шумовая дорожная разметка – это действительно недорогой и действенный способ повышения безопасности движения и уменьшения количества авто, которые попадают в дорожно-транспортные аварии. Например, если человек долго находится за рулем и начинает засыпать, такие шумовые полосы могут спасти жизнь. Поэтому во время обновления ДБН по дорогам общего пользования мы прописали целесообразность устройства таких полос на крупнейших трассах – дорогах I-II категории. Потому что безопасность людей – это самое главное”, – отметил заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

Впервые шумовые полосы появились в США в середине 50-х годов прошлого века и по принципу своего действия напоминают “лежачих полицейских”. Они представляют собой искусственные неровности, которые в зависимости от назначения оборудуются вдоль или поперек дороги. Во время наезда на них водитель автомобиля начинает ощущать существенную вибрационную и шумовое воздействие, что в свою очередь способствует повышению внимания на дороге во время движения вдоль дорожных обочин или перед приближением к участку с повышенной опасностью.

Лев Парцхаладзе отметил, что такие шумовые разметки, кроме США, также широко применяются в Германии, Канаде, Финляндии, Дании, Швеции, Норвегии и во многих из этих стран являются обязательными при проектировании новых дорог. “Применение шумовых полос позволяет достичь значительного снижения уровня аварийности на дорогах, по меньшей мере вдвое. Мы также должны внедрять такие эффективные европейские решения и практики повышения безопасности движения на трассах”, – добавил Лев Парцхаладзе.