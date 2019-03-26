Трековий болід P80/С побудований в єдиному екземплярі.

Італійський виробник суперкарів – компанія Ferrari, представила нове творіння підрозділу Special Projects під назвою P80/С. Автомобіль збудований в єдиному екземплярі і ніколи не з’явиться на дорогах.

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Ferrari P80/С створений з оглядкою на радикальні для свого часу моделі Ferrari 330 P3/P4 та Dino 206 S. Ferrari P80/C буде випущений в єдиному екземплярі. Його розробку замовив один з давніх клієнтів марки.

Фото: трековий суперкар Ferrari P80/С / Ferrari

Робота над суперкаром розпочалась ше у 2015 році і за цей час інженери довели машину до ідеалу. Кожен елемент, що впливає на показники потужності та аеродинамічні характеристики суперкара, був ретельно проаналізований та оптиміований, аби зробити авто максимально ефективним на треку.



В основу P80/C покладено гоночний Ferrari 488 GT3 з 3,9-літровим V8 на 650 к.с. Кузов трекового спорткара виготовлений з карбону. Для поліпшення відводу тепла від двигуна довкола нього мінімум кузовних панелей.

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