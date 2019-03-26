Трековый болид P80/С изготовлен в единственном экземпляре.

Итальянский производитель суперкаров – компания Ferrari, представила новое творение подразделения Special Projects под названием P80/С. Автомобиль построен в единственном экземпляре и никогда не появится на дорогах.

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Ferrari P80/С создан с оглядкой на радикальные для своего времени модели Ferrari 330 P3/P4 и Dino 206 S. Ferrari P80/C будет выпущен в единственном экземпляре. Его разработку заказал один из давних клиентов марки.

Фото: трековый суперкар Ferrari P80/С / Ferrari

Работа над суперкаром началась еще в 2015 году, и за это время инженеры довели машину до идеала. Каждый элемент, влияющий на показатели мощности и аэродинамические характеристики суперкара, был тщательно проанализирован и оптимизирован, чтобы сделать авто максимально эффективным на треке.

В основу P80/C положен гоночный Ferrari 488 GT3 с 3,9-литровым V8 на 650 л. с. Кузов трекового спорткара изготовлен из карбона. Для улучшения отвода тепла от двигателя вокруг него минимум кузовных панелей.

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