Ефектний вийшов автомобіль на базі американського пікапа.

Чеське ательє Bureko представило проект шестиколісного пікапа на базі Chevrolet Silverado з додатковою віссю і прокачаним до 1000 к.с. двигуном.

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Тривісний пікап чеського ательє Bureko на платформі Chevrolet Silverado, якій саме – прес-реліз не повідомляє. Довжина вантажівки становить 6200 міліметрів. Пікап Bureko 6х6 пропонується з пятимісною кабіною double cab або двомісною crew cab.

Фото: Bureko 6x6 на базі Chevrolet Silverado / Bureko

Інтер'єр готового пікапа від нутрощів Chevrolet Silverado практично не відрізняється, і чеські тюнери наголошують, що в процесі побудови свого монстра їм вдалось зберегти більшу частину штатних електронних асистентів. Bureko 6x6 може оснащуватись системами контролю рядності і екстреного гальмування, автоматичним паркувальником тощо.



Під капотом шестиколісника встановлено 6,2-літровий V8. Значення потужності для цього агрегата Chevrolet складає 420 к.с., що вже є неабиякою силою. Та спеціалісти Bureko пропонують додаткові 180 коней з пакетом тюнінгу stage 1, а у разі замовлення клієнтом комплексу stage 2, ємність двигуна зростає до 7 літрів, а потужність до 1000 коней. Тюнери натякають на можливість появи stage 3 потужністю у 1200 к.с.

Фото: попередні проекти Bureko / Bureko

Ціни на пікапи Bureko 6х6 не називаються, однак прийом замовлень вже відкритий.

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