Компактный седан Mercedes-Benz A-Class полгода ждал флагманскую версию и вот она здесь.

Mercedes-Benz A-Class от AMG имеет обозначение A35, за которым стоит 2-литровый турбомотор и полный привод.

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Новый A-Class был представлен осенью 2018 года на автосалоне в Париже в виде 302-сильного хэтчбека Mercedes-AMG A35. Его назвали “базовой спортивной” модификацией модели. Сейчас же перед нами и сама машина в кузове седан.

С технической точки зрения новинка является идентичной хэтчбеку A35, а от обычного седана отличается индивидуальным обвесом и особыми колесами.

Внутри AMG A35 появились спортивные сиденья, руль с усеченным ободом и полностью цифровая панель приборов, для которой доступен особый вариант оформления. В оснащение входит и последнее поколение мультимедийной системы MBUX, а также специальные варианты отделки салона, доступные только для исполнения AMG A35.

Фото: 2020 Mercedes-AMG A35 Sedan / Daimler

Под капотом элегантного спорткара кроется 2-литровый бензиновый турбомотор мощностью в 302 л. с., подключенный к 7-ступенчатой роботизированной коробке передач с двумя сцеплениями, передающей крутящий момент на все колеса по фирменной технологии 4Matic. По умолчанию, вся мощность идет на переднюю ось, но при необходимости можно передать до 50% тяги назад.

Стоимость нового седана Mercedes-AMG A35 не объявлена. Известно, что модель должна появиться в продаже до конца 2019 года.

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