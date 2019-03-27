Он получил название Venue.

На автосалоне в Нью-Йорке компания Hyundai представит новый компактный кроссовер Venue, который выйдет на рынок в 2020 году.

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Автошоу в Нью-Йорке откроется для посетителей 19 апреля и продлится 10 дней. На этом автосалоне Hyundai представит новый кроссовер Venue, который займет место ниже Kona и станет самым маленьким SUV в модельном ряду компании.

Сегодня Hyundai обнародовала тизерное видео Venue, заявив, что автомобиль создавался исходя из потребностей пользователей, ведущих активный образ жизни. Даже название машины – слово "venue" означает "место, где люди хотят, чтобы их видели".

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