Это будут милд-гибриды с 48-вольтовой электросистемой, мотор-генератором и батареей.

В следующем году компания Ford выведет на европейский рынок новые модификации Ford Focus и Ford Fiesta с гибридными силовыми установками на основе бензинового мотора 1.0 EcoBoost.

Также интересно: Mercedes вывел на рынок новый AMG A35

Компания Ford в начале этого года сообщила, что все представленные на европейском рынке модели будут электрифицированными. После премьеры гибридного универсала Mondeo, “Голубой овал” анонсировал премьеру в Европе гибридных Fiesta и Focus.

Обе модели появятся у европейских дилеров в следующем году. Fiesta EcoBoost Hybrid и Focus EcoBoost Hybrid получат 3-цилиндровые турбомоторы 1.0 EcoBoost с интегрированными стартер-генераторами (BISG), которые заменят традиционный генератор переменного тока. Система BISG собирает энергию, высвобождаемую при торможении и накапливает ее в 48-вольтовом литий-ионном аккумуляторе с воздушным охлаждением.

Фото: Ford Fiesta и Focus / Ford, AutoExpress

Накопленную энергию система высвобождает во время ускорения, улучшая динамику разгона. Кроме того, этот аккумулятор будет питать бортовую электронику автомобиля.

Ford заявляет, что благодаря гибридным силовым установкам средний расход топлива у Fiesta снизится до 4,7 литров на 100 километров, а у Focus – до 4,9 литров на 100 километров.

Кроме того, к концу текущего года в Европе появятся в продаже гибридные Transit и Transit Custom, ожидающие дебюта 2 апреля во время специального мероприятия Go Further в Амстердаме.

Также интересно: Hyundai готовит к дебюту в Нью-Йорке свой самый маленький кроссовер