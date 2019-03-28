Первый является предвестником компактного кроссовера, который появится на глобальном рынке в конце этого года - начале следующего. Второй может стать новым поколением Mohave.

На домашнем автошоу в Сеуле компания Kia показала две новинки: концепт Mohave Masterpiece и уже готовый к конвейерному выпуску компактный кроссовер SP Signature.

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Обе новинки имеют статус концептов, и если прообраз будущего Mohave еще требует финальной доводки, то SP Signature готов к производству и уже в конце нынешнего года может появиться в продаже в США и ключевых для производителя рынках, а впоследствии и в других регионах по всему миру.

Фото: концепт Mohave Masterpiece / Motor

Mohave Masterpiece является прототипом серийного Kia Mohave нового поколения. Дизайн автомобиля выполнен в стиле Kia Telluride. Интерьер новинки пока не демонстрируется, однако производитель позиционирует его, как “технологический”. Когда большой кроссовер марки появится на рынке или хотя бы в виде предсерийного концепта – не сообщается.

Фото: передсерійний Kia SP Signature / Autoblog

Что касается прототипа SP Signature, то он продолжает линию развития, заданную в прошлом году прототипом под названием SP Concept. Предсерийный концепт оказался почти полностью идентичен шоу-кару. Ожидается, что премьера компактного кроссовера Kia SP состоится до конца текущего года, а уже в следующем начнется массированное наступление на глобальный рынок.

Технические подробности обеих моделей компания не раскрывает.

Кроме того, в Сеуле состоялся азиатский дебют электрического концепта Imagine by Kia, впервые показанного широкой публике на Женевском автосалоне. Шоукар демонстрирует стиль будущих электромобилей бренда.

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