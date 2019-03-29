Начиная с нового поколения, все сити-кары марки smart будут выпускаться исключительно в Китае, причем разработку следующих машин также будут вести в Поднебесной.

Немецкий автоконцерн Daimler и китайская корпорация Geely объявили о создании совместного предприятия в Китае, на которое возложена разработка и производство всех последующих smart.

Также интересно: Почему Ford ушел с российского рынка и закрыл сразу три завода

Новое поколение субкомпактного хэтчбека должен выйти на рынок в начале 2022 года. Автомобиль будет электрическим, а выпускать его будут исключительно в Китае, откуда будут поставлять и в Европу.

По договоренности компания Mercedes-Benz Design будет отвечать за внешний вид и внутреннюю стилистику “смартов”, а вся техника и электроника будет от Geely.



Фото: smart EQ fortwo / Daimler

Пока производство в Китае не запущено, актуальную модель smart EQ fortwo продолжат собирать на заводе во французском городе Хамбах, а smart EQ forfour – на заводе в Ново-Место в Словении. В планах совместного предприятия выпуск совершенно новой модели B-класса, который в последнее время активно растет.

Все процедуры, необходимые для создания совместного предприятия Daimler и Geely намерена завершить до конца 2019 года, финансовая сторона сделки не раскрывается. Каждый из партнеров получил 50% долю в новом совместном предприятии, в совет директоров войдут по три представителя от обеих компаний.

Также интересно: Samsung XM3 Inspire показал одну из версий Renault Arkana 2020