Корейский производитель электроники для домашнего рынка выпускает еще и автомобили – перелицованные модели Nissan, а с недавних пор и Renault.

Южнокорейский производитель электроники показал на автосалоне в Сеуле свою новую модель XM3 Inspire, которая почти буквально повторяет российско-французскую "Аркана".

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Пока весь мир ждет рыночный дебют высокого седана Renault Arkana, корейские автолюбители уже могут заказать себе новинку, хотя и под шильдиком Samsung.

На Сеульском моторшоу новинка дебютировала в статусе концепта, однако уже в первом квартале 2020 года модель лишится приставки Inspire и выйдет на рынок под именем Renault Samsung XM3. Местные СМИ сообщают о том, что производитель не исключает возможности поставок XM3 в некоторые европейские страны, например Испанию.

Фото: концепт Renault Samsung XM3 Inspire / Сarscoops

Также по данным корейских СМИ кросс-седан будет оснащаться дизельным двигателем 1.5 dCi мощностью в 90 л.с. и роботизированной трансмиссией, тогда как европейская машина будет иметь 1,3-литровую турбочетверку мощностью около 150 л.с. и вариатор X-Tronic от Nissan.

Дебют серийной Renault Arkana ожидается в апреле. Кроме того производитель планирует выпустить отдельную модификацию одноименной модели для рынка Бразилии и еще одну – для Китая.

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