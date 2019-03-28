Корейський виробник електроніки для домашнього ринку випускає ще й автомобілі – перелицьовані моделі Nissan, а віднедавна і Renault.

Південнокорейський виробник електроніки показав на автосалоні у Сеулі свою нову модель XM3 Inspire, яка майже буквально повторює російсько-французьку “Аркану”.

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Доки весь світ чекає на ринковий дебют високого седана Renault Arkana, корейські автолюбителі вже можуть замовити собі новинку, хоча й під шильдиком Samsung.

На Сеульському моторшоу новинка дебютувала у статусі концепту, однак вже у першому кварталі 2020 року модель позбудеться приставки Inspire і вийде на ринок під іменем Renault Samsung XM3. Місцеві ЗМІ повідомляють про те, що виробник не виключає можливості поставок XM3 у деякі європейські країни, приміром Іспанію.

Фото: концепт Renault Samsung XM3 Inspire / Сarscoops

Також за данними корейських ЗМІ крос-седан оснащуватиметься дизельним двигуном 1.5 dCi потужністю у 90 к.с. та роботизованою трансмісією, тоді як європейська машина матиме 1,3-літрову турбочетвірку потужністю близько 150 к.с. і варіатор X-Tronic від Nissan.



Дебют серійної Renault Arkana очікується у квітні. Крім того виробник планує випустити окрему модифікацію одноіменної моделі для ринку Бразилії і ще одну – для Китаю.

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