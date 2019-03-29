Починаючи з нового покоління, усі сіті-кари марки smart випускатимуться виключно у Китаї, причому розробку наступних машин також вестимуть у Піднебесній.

Німецький автоконцерн Daimler та китайська корпорація Geely оголосили про створення спільного підприємства у Китаї, на яке покладено розробку і виробництво усіх наступних smart.

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Нове покоління субкомпактного хетчбека маэ вийти на ринок на початку 2022 року. Автомобыль буде електричним, а випускатимуть його виключно у Китаї, звідки поставлятимуть і до Європи.

За домовленістю компанія Mercedes-Benz Design відповідатиме за зовнішній вигляд та внутрішню стилістику “смартів”, а уся техніка та електроніка буде від Geely.



Фото: smart EQ fortwo / Daimler

Поки виробництво у Китаї не запущене, актуальну модель smart EQ fortwo продовжать збирати на заводі у французькому місті Хамбах, а smart EQ forfour – на заводі в Ново-Місце у Словенії. У планах спільного підприємства випуск абсолютно нової моделі B-класу, який останнім часом активно зростає.

Всі процедури, необхідні для створення спільного підприємства, Daimler і Geely має намір завершити до кінця 2019 року, фінансова сторона угоди не розкривається. Кожен з партнерів отримав 50% частку в новому спільному підприємстві, до ради директорів увійдуть по три представники обох компаній.

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