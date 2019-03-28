Виробництво легкових автомобілів Ford на заводі у Всеволожську і Набережних Челнах буде зупинено в кінці червня цього року. Ці підприємства, а також завод двигунів в Єлабузі, вирішено закрити.

Крім того Ford в Росії припинить продажу легкових автомобілів. Американська марка буде випускати в РФ тільки фургон Transit.

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У своєму офіційному повідомленні Ford підкреслює, що рішення про реструктуризацію пов'язано з формуванням більш конкурентоспроможною бізнес-моделі. Партнер "Форда" фірма Sollers отримає 51-процентну частку в спільному підприємстві і контролюватиме виробництво комерційного транспорту Ford в Росії.

Раніше інформацію про закриття заводів Ford в Росії підтвердив віце-прем'єр Дмитро Козак. Він повідомив, що "Соллерс" готується до підписання спецінвестконтракта з виробництва Ford Transit і продовженню локалізації збирання фургона.

Легкові моделі Ford поки випускають на двох заводах. У Всеволожську налагоджена збірка Focus і Mondeo, в Набережних Челнах - EcoSport і Fiesta. У минулому році в Росії продали 53 234 автомобіля марки, зростання в порівнянні з 2017 роком склав близько шести відсотків.

Співробітників закриваються заводів будуть скорочувати в першу чергу за програмою добровільного звільнення з виплатою додаткових компенсацій.

Нагадаємо, що досвід Ford з РФ став гарним сигналом для інвесторів, адже саме з нього починався інвестиційний бум на початку 2000-х. Ford був першим, хто побудував завод в РФ. Завод у Всеволожську був відкритий в 2002 році, обсяг інвестицій в нього склав $ 330 млн. Зараз на ньому працює близько 3 тис. працівників, а потенційна потужність виробництва становить близько 125 тис. автомобілів в рік.

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Кажуть, що ніякої політики в рішенні Ford про відхід з російського ринку немає. Це тільки бізнес. Віце-президент Ford по ринках Європи, Близького Сходу і Африки Стівен Армстронг оголосив на початку року, що компанія буде переглядати і європейський модельний ряд. Переважно тут залишаться кросовери і комерційні фургони.

Виробництво компактвенів і мінівенів він мав намір згорнути. Відповідно, на заводі в німецькому Саарлуї, де випускають компактвени Ford C-Max і Ford Grand C-Max, мають намір скоротити більше тисячі працівників. Крім того, планують закрити завод автоматичних трансмісій у французькому Бордо. А згортання продажів легкових авто Ford в Росії обумовлено високими витратами на їх адоптацию до російського ринку і високими митами.