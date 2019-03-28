Производство легковых автомобилей Ford на заводе во Всеволожске и Набережных Челнах будет остановлено в конце июня этого года. Эти предприятия, а также завод двигателей в Елабуге, решено закрыть.

Кроме того Ford в России прекратит продажи легковых автомобилей. Американская марка будет выпускать в РФ только фургон Transit.

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В своем официальном сообщении Ford подчеркивает, что решение о реструктуризации связано с формированием более конкурентоспособной бизнес-модели. Партнер "Форда" фирма Sollers получит 51-процентную долю в совместном предприятии и будет контролировать производство коммерческого транспорта Ford в России.

Ранее информацию о закрытии заводов Ford в России подтвердил вице-премьер Дмитрий Козак. Он сообщил, что "Соллерс" готовится к подписанию специнвестконтракта по производству Ford Transit и продолжению локализации сборки фургона.

Легковые модели Ford пока выпускают на двух заводах. В Всеволожске налажена сборка Focus и Mondeo, в Набережных Челнах – EcoSport и Fiesta. В прошлом году в России продали 53 234 автомобиля марки, рост в сравнении с 2017 годом составил около шести процентов.

Сотрудников закрывающихся заводов будут сокращать в первую очередь по программе добровольного увольнения с выплатой дополнительных компенсаций.

Напомним, что опыт Ford с РФ стал хорошим сигналом для инвесторов, ведь именно с него начинался инвестиционный бум в начале 2000-х. Ford был первым, кто построил завод в РФ. Завод во Всеволожске был открыт в 2002 году, объем инвестиций в него составил $ 330 млн. Сейчас на нем работает около 3 тыс. работников, а потенциальная мощность производства составляет около 125 тыс. автомобилей в год.

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Говорят, что никакой политики в решении Ford об уходе с российского рынка нет. Это только бизнес. Вице-президент Ford по рынкам Европы, Ближнего Востока и Африки Стивен Армстронг объявил в начале года, что компания будет пересматривать и европейский модельный ряд. Преимущественно здесь останутся кроссоверы и коммерческие фургоны.

Производство компактвенов и минивэнов он намеревался свернуть. Соответственно, на заводе в немецком Саарлуи, где выпускают компактвэны Ford C-Max и Ford Grand C-Max, намерены сократить более тысячи работников. Кроме того, планируют закрыть завод автоматических трансмиссий во французском Бордо. А сворачивание продаж легковых авто Ford в России обусловлено высокими затратами на их адаптацию к российскому рынку и высокими пошлинами.