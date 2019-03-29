Купе випустять малим накладом і навісять цінник у 2,5 мільйони доларів.

Електричний гіперкар Lotus, відомий під кодовим ім’ям Omega, можуть представити вже наступного місяця. Він мітить у конкуренти Rimac C_Two та Pininfarina Battista.

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Розробку електричного гіперкара з силовою установкою потужністю до 2000 сил компанія Lotus веде спільно з Williams Advanced Engineering. Не останню роль у секторі інжинірингу відіграють і спеціалісти материнської компанії Geely зі своїми технологіями. Творці нового автомобіля стверджують, що він буде “радикальним і надлегким”.

Фото: концепт Lotus Esprit / Lotus

У списку головних конкурентів Lotus Omega і за потужністю, і за динамічними показниками, і за рідкістю та ціною будуть Rimac C_Two та Pininfarina Battista.

Електрокару Lotus обіцяють запас ходу у 400 кілометрів і передову систему рекуперації енергії гальмування.

Крім гіперкара, в лінійці Lotus має вперше з'явитьсь кросовер – конкурент Porsche Macan і Maserati Levante, збудований на компонентах Volvo.

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