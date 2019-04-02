Не гіперкар і навіть не суперкар, але маленький автомобільчик має високу цінність для засновника відомої компанії.

У це може бути важко повірити, однак засновник компанії, що випускає шалено дорогі й швидкі гіперкари Крістіан фон Кенігсегг нещодавно купив собі Mazda MX-5 випущену у 1992 році.

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Цікаво, що у приватному автопарку родини фон Кенігсегг немає жодного автомобіля Koenigsegg! Так дружина засновника і гендиректора фірми Хальдора фон Кьонігсегг володіє Volvo XC90 і Porsche 911 Targa, а її чоловік водить Tesla S P85 і чекає на нову Model 3. Та нещодавно пара додала ще один автомобіль до свого гаража. І він справді особливий.

Це не проста MX-5 – колись вона вже була у гаражі родини фон Кенігсегг, якраз у той час, коли Крістіан заснував свою компанію чверть століття тому.

У інтерв’ю виданню Road and Track Крістіан розповів, що возз’єднання з Mazda відбулось завдяки одному зі співробітників його фірми. “Мій перший MX-5 повернувся в мої руки після того, як наш транспортний менеджер пішов на автошоу на шведському острові Öland, де побачив цю чорну Mazda MX-5, у описі якої значилось, що “раніше це був автомобіль Крістіана фон Кенігсегга. Довелось трохи переплатити, аби повернути його, але тепер я можу насолоджуватися нею в теплі літні дні! Автомобіль усе ще в прекрасному стані і досі так само приємний в управлінні, яким я його пам’ятаю”, – сказав фон Кенігсегг.

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