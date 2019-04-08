То, что родилось, как первоапрельская шутка, может стать вполне серьезной вещью.

Как известно, в каждой шутке есть доля правды. Компания из Хорватии Rimac к 1 апреля в шутку показала электрический багги, а теперь серьезно задумалась о воплощении проекта в жизнь.

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В последнее время высокие машины не дают покоя многим производителям. Здесь можно вспомнить, например, электро-багги Volkswagen, концепт Hyundai Kite или скоростной электрокар для бездорожья Kangaroo от фирмы Джуджаро GFG Style. Пляжный вездеход с открытым кузовом может появиться и у фирмы Rimac.

Хорватский стартап, который быстро снискал уважение именитых автопроизводителей, включая Porsche и денежных клиентов, первого апреля распространил эскиз электрического гипер-багги, якобы созданного на агрегатах гиперкара C_Two. Позже в соцсетях Rimac появилось сообщение: “Запомните этот пост. Потому что, как только у нас появится возможность, мы это обязательно сделаем!".



Фото: Rimac C_Two без кузовных панелей / Rimac

Конструкция карбонового монокока гиперкара Rimac C_Two позволяет без особых трудностей превратить его в B_Uggy с бешеной динамикой, благодаря 4 електромоторам совокупной мощностью в 1914 л. с.

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