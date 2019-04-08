Горячий хэтчбек снимался для рекламного ролика, а шпионам это позволило снять неплохой закулисный материал.

Renault может отобрать славу лучшего переднеприводного хэтчбека в классе со своим последним спорт-хэтчбеком Megane RS Trophy-R. Его заметили во время съемки рекламы на Нюрбургринге.

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Завершение тестов и переход к промо-съемкам говорят о том, что дебют нового Megane RS Trophy-R не за горами. А судя по тому, как машина держится на треке, можно сказать, что перед нами претендент на звание лидера в своем классе (экшн начинается на временной отметке 0:37).

Компания Renault оснащает новый Megane RS турбированным 1,8-литровым мотором. Четырехцилиндровый агрегат производит 276 л.с. мощности и 390 ньютонметров крутящего момента. Но замеченная на треке версия Trophy-R имеет прокачанный двигатель, его мощность возросла до 300 л.с. и 400 ньютонметров.

Чтобы стать королем "Ринга, новому Megane RS Trophy-R нужно проехать круг быстрее нынешнего чемпиона среди переднеприводных хэтчбеков – Honda Civic Type R, который сделал это за 7 минут и 43,8 секунды.

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