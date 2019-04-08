Гарячий хетчбек знімався для рекламного ролика, а шпигунам це дозволило відзняти непоганий закулісний матеріал.

Renault може відібрати славу кращого передньопривідного хетчбека у класі зі своїм останнім спорт-хетчбеком Megane RS Trophy-R. Його помітили під час зйомки реклами на Нюрбургрінгу.

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Завершення тестів і перехід до промо-зйомок говорять про те, що дебют нового Megane RS Trophy-R не за горами. А судячи з того, як машина тримається на треку, можна сказати, що перед нами претендент на звання лідера у своєму класі (екшн починається на часовій відмітці 0:37).

Компанія Renault оснащує новий Megane RS турбованим 1,8-літровим мотором. Чотирициліндровий агрегат продукує 276 к.с. потужності і 390 ньютонметрів крутного моменту. Та помічена на треку версія Trophy-R має прокачаний двигун, його потужність зросла до 300 к.с. і 400 ньютонметрів.



Аби стати королем ‘Рінгу, новому Megane RS Trophy-R потрібно проїхати коло швидше за нинішнього чемпіона серед передньопривідних хетчбеків – Honda Civic Type R, який зробив це за 7 хвилин і 43,8 секунди.

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