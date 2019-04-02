Офіційна прем'єра нового хетчбека "Яріс" принесла несподіваний ребейджинг.

Toyota явила світу нове покоління компактного хетчбека Yaris, котрий, фактично, виявився перелицьованим Mazda2 останньої генерації.

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Офіційна публічна прем'єра нового Toyota Yaris відбудеться на автосалоні в Нью-Йорку, який стартує 17 квітня. Новинка буде представлена на ринку США, де “Двійка” від “Мазда” не продається. Час виходу на ринок та ціни на Yaris 2020 компанія Toyota поки не оголосила.

Технічно хетчбеки Mazda і Toyota дуже близькі. Новий Yaris оснащуватиметься 1,5-літровим мотором і 6-ступінчатою автоматичною коробкою передач. Продуктивність силової установки становить 106 к.с. Привід – виключно передній.

Фото: 2020 Toyota Yaris / Toyota

Відомо, що у США новий хетч продаватиметься у двох комплектаціях: LE і XLE. Базове виконання включає камеру заднього виду і безліч систем активної безпеки. Також в оснащення моделі входять 16-дюймові диски, протитуманні фари, дзеркала з електроприводом, хромований патрубок вихлопної системи, мультимедіа з Android Auto і Apple CarPlay з 7-дюймовим сенсорним дисплеєм і розпізнаванням голосових команд.

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