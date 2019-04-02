Официальная премьера нового хэтчбека "Ярис" принесла неожиданный ребейджинг.

Toyota явила миру новое поколение компактного хэтчбека Yaris, который, фактически, оказался перелицованным Mazda2 последней генерации.

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Официальная публичная премьера нового Toyota Yaris состоится на автосалоне в Нью-Йорке, который стартует 17 апреля. Новинка будет представлена на рынке США, где “Двойка” от “Мазда” не продается. Время выхода на рынок и цены на Yaris 2020 компания Toyota пока не объявила.

Технически хэтчбеки Mazda и Toyota очень близки. Новый Yaris будет оснащаться 1,5-литровым мотором и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Производительность силовой установки составляет 106 л. с. Привод – исключительно передний.

Фото: 2020 Toyota Yaris / Toyota

Известно, что в США новый хэтч будет продаваться в двух комплектациях LE и XLE. Базовое исполнение включает камеру заднего вида и множество систем активной безопасности. Также в оснащение модели входят 16-дюймовые диски, противотуманные фары, зеркала с электроприводом, хромированный патрубок выхлопной системы, мультимедиа с Android Auto и Apple CarPlay с 7-дюймовым сенсорным дисплеем и распознаванием голосовых команд.

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