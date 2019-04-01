Дебют новинки транслюватимуть наживо в YouTube у форматі A/R Stream.

Компанія Hyundai Motor випустила відео-тізер з анонсом презентації нового субкомпактного кросовера, цільовою аудиторією якого є городяни, що мають власний бізнес.

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У випадку з Venue автовиробник вирішив відійти від сформованої традиції іменування кросоверів на честь американських міст. Hyundai повідомляє, що назва Venue означає “місце зустрічі”, або “місце ділової зустрічі всередині автомобіля”, в інтерпретації автовиробника.

Південнокорейський автовиробник повідомляє, що дизайн Hyundai Venue виконаний в модному стилі, котрий якнайкраще підходить субкомпактному кросоверу. Також виробник заявив, що продажі новинки на перших ринках стартують вже в середині травня цього року.

Світова прем'єра Hyundai Venue відбудеться 17 квітня 2019 року і транслюватиметься онлайн, починаючи з 17:45 за Київським часом. Причому глядачі зможуть дивитись презентацію кросовера у режимі доповненої реальності (Augmented Reality Live Stream).

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